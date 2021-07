Sanatta bu hafta

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 04:00

KEMERBURGAZ’DA YAZ KONSERLERİ

İstanbul’un açıkhava kültür ve sanat merkezi YBY Kemerburgaz’da sosyal mesafeye uygun bir ortamda 1 Ağustos’ta saat 20.30’da Türk rock müziği grubu Duman konser verecek. Daha sonra sırasıyla 8 Ağustos Cem Adrian, 14 Ağustos Koray Avcı, 21 Ağustos MFÖ, 4 Eylül akşamı ise Mor ve Ötesi konserleri müzikseverlerle buluşacak.



GÜMÜŞLÜK KLASİK MÜZİK FESTİVALİ

Piyanist Kisuk Kwon, Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali kapsamında 29 Temmuz’da saat 21.00’de Zefirya - Aktur, Bitez’de konser verecek.

Sanatçı programda; J.S. Bach, Franz Schubert, Chopin ve Franz Liszt’den besteler çalacak.

Kisuk Kwon (1991’de Güney Kore’de doğdu) Hochschule für Musik Detmold’da Prof. Schneider ile çalışıyor.

Piyano yarışmalarında aldığı çok sayıda ödül, onun sanatsal kalitesini ispatlıyor.

Citta di Orchestra Grosseto, İstanbul Orchestra Sion ve Prime Philharmonic ile solist olarak çaldı. Yakın gelecekte İstanbul’da ve çeşitli Avrupa festivallerinde yer almayı planlıyor.

FİLMLER DE AÇIK HAVADA

“Frances Ha” adlı film 29 Temmuz’da saat 21.00’de Fişekhane Açık Hava’da sahnelecek.

Yetenekli yönetmen Noah Baumbach tarafından yönetilen Frances Ha, 2013’ün eleştirmenler tarafından en beğenilen filmlerinden biri oldu. Başrolde oynayan Greta Gerwig’in unutulmaz bir performans sergilediği Frances Ha, görüntü yönetiminden müzik kullanımına her unsuruyla dikkat çeken kalburüstü bir komedi.

FAZIL SAY SEVENLERİYLE BULUŞUYOR

Fazıl Say, 29 Temmuz’da Çanakkale Amfi Tiyatro’da saat 21.00’de konser verecek. Dünyaca ünlü besteci ve piyanist ve Fazıl Say, uzun bir aradan sonra yaz turnesi ile yeniden sanatseverlerle buluşuyor. Fazıl Say, etkileyici ve güçlü piyanosuyla sanatseverlere özel bir repertuvar sunacak.