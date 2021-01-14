Sanayi üretimi Kasım 2020’de yüzde 11 yükseldi
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün açıkladığı “Sanayi Üretim Endeksi, Kasım 2020” raporu, genel olarak yeni yıl öncesi stok üretimin hareketlendiği aylardan olan kasımda sanayi üretiminin bir kez daha canlandığını ortaya koydu.
Kasım 2020’de 2019’un aynı ayına kıyasla sanayi üretimi endeksi yüzde 11 artışla 131.5 puana çıktı. Bu kapsamda madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 4.6 artışla 128.3, imalat sanayii sektörü endeksi yüzde 11.6 artışla 132.6, elektrik, gaz, buhar ile iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7.5 artışla 117.4 puana yükseldi.
11 AYDA YÜZDE 1.1
İmalat sanayiindeki artışta, elektronik-bilgisayar, mobilya, makine ve plastik sektörleri başı çekti. Ayrıca yapılan hesaplamaya göre sanayi üretiminde, 2020’nin ilk 11 ayında 2019’un aynı dönemine kıyasla yüzde 1.13 artış oldu. Bu kapsamda imalat sanayii üretimi yüzde 1.36 artarken madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1.74, elektrik, gaz, buhar ile iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 0.02 düşüş yaşandı.
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