Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan 'aşı' açıklaması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Aşı çalışmalarında insan denemelerinde aşımızın başarılı olduğunu görebilirsek sene sonundan önce yerli ve milli aşımızı geliştirdik diyebiliriz" ifadelerini kullandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, devam eden koronavirüs aşı çalışmaları hakkında konuştu.
Varank, Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü'nün aşı çalışmalarında ve inaktif aşı çalışmalarında preklinik çalışmaların, deneylerin, testlerin yapıldığı çok önemli bir tesis olduğunu söyledi.
Bakan Varank, "Aşı çalışmalarında insan denemelerinde aşımızın başarılı olduğunu görebilirsek sene sonundan önce yerli ve milli aşımızı geliştirdik diyebiliriz" dedi.
İlgili Haberler
- Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu: Okullar ve aşılama unutuldu
- Koca: Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz
- İtalya, Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi milli takım oyuncularını aşılamaya başladı
- Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte en fazla ve en az aşılama yapılan iller
Video Haberler
- İki çocuk annesine eski eşi kurşun yağdırdı
- İzmir’i fırtına vurdu: 26 tekne battı
- Kaldırımda sebze satan kadınlar arasında yer kavgası
- Film senaryolarını aratmayan hırsız-polis kovalamacası
- Mide bulandıran görüntüler! Sosyal medyadan paylaştı
- Yuvasını traktör tarafından yıkılmasını böyle engelledi
- Marmaray'da tekme tokat kavga anı kamerada
- Ronaldo’dan skandal Türkçe küfür!
- Fenomenlerinin güldüren 'koronavirüs' diyaloğu
- Akşener'den İkizdere'ye destek ziyareti
En Çok Okunan Haberler
- AÇIKLAMA
- Hadi Özışık'tan yeni 'Sedat Peker' açıklaması
- Soylu'nun inkar ettiği kararın belgesi ortaya çıktı
- Süleyman Özışık görevinden ayrıldığını duyurdu
- Olası Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a kötü haber!
- Cumhur İttifakı Soylu’ya arka çıkıyor
- Peker Erdoğan'ı da bitirir
- Kripto para piyasaları alt üst! Yeniden 40 bin dolar
- Fahrettin Koca tarih verdi: Önümüzü görebileceğiz
- Yavaş'ın danışmanından flaş anket açıklaması