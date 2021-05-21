Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan 'aşı' açıklaması

21 Mayıs 2021 Cuma, 17:35

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, devam eden koronavirüs aşı çalışmaları hakkında konuştu.

Varank, Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü'nün aşı çalışmalarında ve inaktif aşı çalışmalarında preklinik çalışmaların, deneylerin, testlerin yapıldığı çok önemli bir tesis olduğunu söyledi.

Bakan Varank, "Aşı çalışmalarında insan denemelerinde aşımızın başarılı olduğunu görebilirsek sene sonundan önce yerli ve milli aşımızı geliştirdik diyebiliriz" dedi.