Sancar Maruflu son yolculuğuna uğurlandı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir Baba” olarak tanınan İzmir'i Sevenler Platformu Başkanı Gazeteci-Yazar Sancar Maruflu'nun cenaze törenine katıldı. Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında Maruflu Işıkkent Mezarlığı'na defnedildi.
Halkla ilişkiler sektörünün Türkiye’deki duayen isimlerinden, kamuoyunda “İzmir Baba” olarak tanınan, İzmir'i Sevenler Platformu Başkanı Gazeteci – Yazar Sancar Maruflu dün son yolculuğuna uğurlandı.
Çoklu organ yetmezliği nedeniyle pazar günü hayatını kaybeden Maruflu'nun Bostanlı Beşikçioğlu Camii'ndeki cenaze törenine başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer olmak üzere milletvekilleri, siyaset, basın ve iş dünyasının temsilcileri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, sanatçılar ve her kesimden İzmirli katıldı. Maruflu'nun naaşı, cenaze namazının ardından Bornova Işıkkent Mezarlığı'na defnedildi.
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