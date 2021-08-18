Sancar Maruflu son yolculuğuna uğurlandı

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 08:51

Halkla ilişkiler sektörünün Türkiye’deki duayen isimlerinden, kamuoyunda “İzmir Baba” olarak tanınan, İzmir'i Sevenler Platformu Başkanı Gazeteci – Yazar Sancar Maruflu dün son yolculuğuna uğurlandı.

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle pazar günü hayatını kaybeden Maruflu'nun Bostanlı Beşikçioğlu Camii'ndeki cenaze törenine başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer olmak üzere milletvekilleri, siyaset, basın ve iş dünyasının temsilcileri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, sanatçılar ve her kesimden İzmirli katıldı. Maruflu'nun naaşı, cenaze namazının ardından Bornova Işıkkent Mezarlığı'na defnedildi.







