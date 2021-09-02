Sancar Maruflu’nun adı Konak’ta yaşayacak
Geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren İzmir Baba olarak anılan Sancar Maruflu’nun adı İzmir'deki Konak Bilim Merkezi’ne verildi.
Konak Belediyesi eylül ayı olağan meclis toplantısı, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, ağustos ayında Bodrum ve Muğla’da yaşanan yangın felaketlerinde görev alan belediye personelinine plaket verdi. Batur, “Bodrum, Marmaris ve Milas’ta çıkan yangınlarda Milas Belediyesi’nin talebi üzerine on arkadaşlarımızı yangın bölgesine göndermiştik. Araçta yatarak, gece gündüz çalışarak Konak Belediyemizi en güzel şekilde temsil ettiler. Kendi evi, kendi bahçesindeki ağacı yanıyormuş gibi çalıştılar. Biz de yangın bölgesine gittiğimizde onları ziyaret etmiştik. Gayretlerini takdir ediyor ve emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.
İZMİR BABA'NIN ADI YAŞAYACAK
Toplantıda tüm meclis üyelerinin ortak önergesiyle, geçtiğimiz ay aramızdan ayrılan Sancar Maruflu’nun adının Konak’ta yaşatılması için oybirliği sağlandı. “İzmir Baba” olarak anılan, halkla ilişkiler alanındaki çalışmalarıyla bilinen ve İzmir’de vefa denilince akla ilk gelen isim olan Sancar Maruflu’nun adının Çınarlı Rekreasyon Alanı’nda inşaatı süren Konak Bilim Merkezi’ne verilmesi ve büstünün yapılması önergesi oybirliğiyle kabul edildi. “Konak Belediyesi olarak gururla aldığımız bir karar oldu” diyen Başkan Batur, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Tüm meclis üyelerinin ortak önergesi olan bu önergemiz önemliydi. Kentimize ve Sancar Ağabey’imize yakışan bir karar aldık. İnsanları anma, bu kentte emek verenleri vefa ile hatırlama konusunda yıllarca emek vermiş Sancar Ağabey’imize bu vefayı gösteren Konak Belediye Meclisi’ne teşekkür ediyorum.”
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