Şanlıurfa'da facia: İşçileri taşıyan minibüs devrildi; çok sayıda yaralı
Şanlıurfa’da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun Birecik ilçesi yakınlarında meydana geldi. Kayseri’de şekerpancarı tarlasında çalıştıktan sonra işlerini bitirip Şanlıurfa’ya dönen Burhan B.’nin kullandığı 27 E 8814 plakalı Ford marka minibüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 9 tarım işçisi yaralandı.
İşçileri taşıyan minibüs devrildi; çok sayıda yaralı— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) September 11, 2021
Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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