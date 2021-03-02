Şanlıurfa'da Hizb-ut Tahrir operasyonu: 11 gözaltı

02 Mart 2021 Salı, 13:58

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü Hizb-ut Tahrir şüphelilerine yönelik olarak Şanlıurfa’da polis eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında aralarında esnaf, yazar ve eğitimcilerin bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, Hilafet'in kaldırılmasının Hicri 100'üncü yıl dönümü nedeniyle Köklü Değişim Dergisi'nin, 'Hilafet'i Kurun' isimli mart sayısını dağıttıkları belirtildi.

Şüpheliler M.K., M.Ç., M.A., B.H., A.Ş., M.K., M.E.K., M.Y., M.Y., S.D. ve Y.S., sağlık kontrolünden geçirilerek emniyette götürüldü.

Hatırlanacağı üzere bundan bir hafta önce de Afyonkarahisar'da "hilafet" belgeseli için video çeken biri 16 yaşında çocuk olmak üzere 5 kadın da gözaltına alınmış ve 3 gün gözaltı süresi sonrasında ifadeleri alınarak serbest bırakılmışlardı. Ayrıca aynı şekilde Bursa ve İstanbul’da da benzer gözaltılar yapılmıştı.



