Şansal Büyüka’dan Süper Lig yayın ihalesi için flaş iddia
Süper Lig’de bu yılın sonunda yapılacak yayın ihalesi için Şansal Büyüka, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Exxen’in de ihaleye girebileceği iddiasında bulundu.
Şansal Büyüka bugünkü köşe yazısında Süper Lig’deki yayın ihalesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bu yılın sonunda yapılması beklenen yeni yayın ihalesi için Şansal Büyüka, Exxen’in de ihalede yer alabileceğini söyledi.
Fransa Ligue 1’in yayın haklarını satın alan Amazon’a dikkat çeken Büyüka, konuya ilişkin şunları söyledi:
“Fransa Ligi’nin yayın hakkını Amazon almış… Amazon da Netflix gibi Dijital bir mecra… Sanki klasik yayıncılık da, teknolojinin bu başdöndürücü değişimi ve gelişimi ile adres değiştiriyor gibi… Yıl sonuna doğru bizde yapılacak yayın ihalesinde bir bakarsınız Netflix, Amazon, hatta bizim sevgili Acun Ilıcalı’nın Exxen’i maçları almak için yarışabilir… Tabi ülkedeki internet ağı, dijital kanallar için yeterli olacak mı, ondan emin değilim...”
Video Haberler
- Caddebostan'da deniz salyalarına aldırmadan yüzdüler
- İstanbul'da cami muslukları böyle çalındı
- Konyaaltı Sahili’nde can pazarı!
- Kedinin mısır yediği anlar gülümsetti
- Düğün konvoyu kaza yaptı! Yaralılar var
- Şanlıurfa’da görüntülendi! Nadir görülen bir tür
- Erdoğan'a çok sert 'Nankör' yanıtı
- CHP'li isim paylaştı: İktidar Marmara Denizi'ni öldürdü
- Dalgıçlar denizden çıkardı, görenler şaştı kaldı
- Japon şirketten sıra dışı hizmet
En Çok Okunan Haberler
- Memurlar korkudan 'Recep Tayyip' ismini değiştiremedi
- 10 milyon Euro ver bakanla aranı düzelteyim” teklifi
- AKP'nin önerisine MHP'den yeşil ışık
- Atağa geçen iki parti son ankete damga vurdu
- Afrin'de patlama!
- Sahada yaşam mücadelesi; erken müdahale hayat kurtardı
- 'Milangaz'a nasıl çöktüğünüzü anlatacağım’
- Diyanet-Sen kafası işte bu
- Avlanırken balina yutmuştu, nasıl kurtulduğunu anlattı
- 'Müsilaj planı' Resmi Gazete'de yayımlandı