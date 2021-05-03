"Sarallar" operasyonunda 4 tutuklama
İstanbul’da ‘Sarallar’ organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4’ü tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla olmak üzere 4’ü ise serbest bırakıldı.
İstanbul’da ‘Sarallar’ olarak bilinen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Nisan tarihinde Büyükçekmece ve Bakırköy ilçeleri başta olmak üzere eşzamanlı operasyon gerçekleştirmiş ve 8 kişi gözaltına alınmıştı.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler sabah saatlerinde Bakırköy Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.
Adliyede savcılığa çıkarılan 8 şüpheli, ‘Kasten Öldürmeye Teşebbüs’, ‘Kasten Yaralama’, ‘Yağma Amaçlı Tehdit’, ‘Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması’ ve ‘Mala Zarar Verme’ suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan 6 şüphelinin 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli de savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Beşiktaş’ta bir kafeye gerçekleştirilen saldırıda 2 kişinin ölümüne neden olmak suçuyla İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranıp, Makedonya’da yakalanan Ç.S. ise 29 Nisan tarihinde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti
İlgili Haberler
- Sarallar suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı
- 'Sarallar'a operasyon: 19 gözaltı
- Sarallar operasyonunda çarpıcı detaylar: İş adamını iflas ettirdiler
- Müslüm Gürses anısına Sedat Peker tehdidi
- Sedat Peker, operasyonun ardından ilk kez konuştu: Mehmet Ağar'a şok sözler
- Sedat Peker Mehmet Ağar'ı neden hedef aldı?
- İşte Sedat Peker operasyonunda ele geçirilenler
- Sedat Peker operasyonunda gözaltına alınan 49 şüpheliden 10’u tutuklandı
- Sedat Peker’in toplattığı kitap
Video Haberler
- CHP'li ismin kanını donduran görüntüler
- CHP'li isim paylaştı: Akkuyu'daki işçilere 1 Mayıs yok
- TÜRK-İŞ Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
- Şiddeti görüntüleyen muhabire, polis 'genelge var' dedi
- Karamollaoğlu'nun AKP ile ittifak şartı
- İmamoğlu'ndan videolu 1 Mayıs mesajı
- En kötü ihtimalle Türkiye'deyim dedi, tepki yağdı
- Bombacılar Habertürk TV yayında: Tam dibimizdeymiş!
- Kütahya'da iki TIR çarpıştı: 2 ölü
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
En Çok Okunan Haberler
- Ağar'a AKP'de yeni görev
- Ceyhan'dan Sağlık Bakanlığı'na çağrı
- Ruhsar Pekcan’ı takip edenlerin başına ne geldi?
- Son ankette çarpıcı Z kuşağı detayı
- Kutuplaşsak da iktidar el değiştirecek
- Gazeteciden flaş iddia: Mehmet Cengiz'den Koç'a dev vaat
- Mısır ile 'dostum Sisi' dönemi! Türkiye adım attı
- Sedat Peker Mehmet Ağar'ı neden hedef aldı?
- Cumhurbaşkanı’nın oğlu ve damadı etkili oldu
- 22 ilin valiliği alkole yasak getirdi