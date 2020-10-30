Saray'da korona çıktı!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir’in koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
30 Ekim 2020 Cuma, 14:35
Saray'da korona çıktı!
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Odatv’nin haberine göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir’in koronavirüs testi pozitif çıktı.

Çağatay Özdemir’in yakın çalıştığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise 10 gün kendini karantinaya aldığı öğrenilmişti.

Altun’un karantina kararını, “Cumhurbaşkanı Erdoğan için risk yaratmama” gerekçesiyle aldığı öğrenildi.


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