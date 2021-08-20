Saray'dan Atatürk'e bir sansür daha: 'Hata değil kasıt'

20 Ağustos 2021 Cuma, 12:29

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Saray'ında Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile ortak basın toplantısı düzenlemiş ve toplantı sırasında Ahmed'in, Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili sözleri sansürlenmişti.

Etiyopya Başbakanı'nın, "Büyük reformist ve karizmatik lider Mustafa Kemal Atatürk" sözüne yer verilmemişti.

Çeviri skandalının yankıları sürerken; Saray'dan Atatürk'e bir sansür daha uygulandığı ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili kısmın Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde de sansürlendiğini açıkladı.

'HATA DEĞİL, KASIT'

Skandalı "Hata değil kasıt. Saray'dan Atatürk'e bir sansür daha" başlığıyla duyuran Özkan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Saray'ın çevirmeni Atatürk'ü sansürler de Saray'ın metin yazarları boş durur mu? Onlar da Atatürk'ü sansürledi. Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in Atatürk'ü öven sözleri yer almadı."

Özkan'ın paylaştığı ve Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde yer alan bölümde; Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili sözlerine yer verilmediği görülüyor.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın paylaşımı şu şekilde: