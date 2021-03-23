Şarkıcı Ajdar'ın talepleri: "5 milyon avro, bir otelin tüm odaları, 200 kişilik koruma, 25 otomobil "

23 Mart 2021 Salı, 14:23

Geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'ın Youtube'da yayınlanan programına katılmak için de 1 milyon avro isteyemesiyle gündeme gelen şarkıcı Ajdar, Erbil'de bir festivale davet edildi. Ajdar'ın sahne almak için bu sefer de 5 milyon avro, bir otelin tüm odaları, 200 kişilik koruma, 25 otomobil talep ettiği öğrenildi.

Ajdar, 2003 yılında katıldığı Popstar yarışması ile popüler olmuştu.

