Tom Parker, beyninde tümör olduğunu açıkladı: "Ailem için mücadele edeceğim"

13 Ekim 2020 Salı, 11:18

32 yaşındaki İngiliz şarkıcı Tom Parker, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ciddi bir sağlık sorunuyla mücadele ettiğini duyurdu.

İki yıl önce Kelsey Hardwick ile nikah masasına oturan Parker, kendisine beyin tümörü teşhisi konulduğunu açıkladı.

Şarkıcı, yaptığı paylaşımda, “Şimdi bunun nedenini açıklama zamanı. Bunu söylemenin kolay bir yolu yok ama beyin tümörü teşhisi konuldu. Tedavi de çoktan başladı” dedi.

Tom Parker, eşinin ikinci bebeklerine hamile olduğunu ve ailesine olan sevgisinden dolayı hastalıkla sonuna kadar mücadele edeceğini ifade etti. Tümörün ameliyat edilebilir durumda olmadığını açıklayan Tom Parker, radyoterapi ve kemoterapi yönteminin seçildiğini de belirtti.











