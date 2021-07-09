Mansur Yavaş duyurdu: Bayram öncesi ihtiyaç sahibi yurttaşlara destek paketi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bayram öncesi ihtiyaç sahibi yurttaşlara 100 milyon TL tutarında destek paketi hazırladıklarını duyurdu, "İnsan onurunu koruyarak iyiliği biriktiriyoruz" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde 100 Milyon TL tutarında yeni destek paketi hazırladıklarını duyurdu.
Bayram öncesinde 100 Milyon TL tutarında yeni destek paketi hazırladık.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) July 9, 2021
Sosyal yardım alan 185.465 ailemizin Başkent Kart'larına 500 TL ödeme yaptık. Kart basımı süren yaklaşık 25 bin ailemize ise aynı tutarda ödeme yapacağız.
İnsan onurunu koruyarak iyiliği biriktiriyoruz. pic.twitter.com/nRWvMEaHGY
Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Yavaş, “Bayram öncesinde 100 Milyon TL tutarında yeni destek paketi hazırladık. Sosyal yardım alan 185.465 ailemizin Başkent Kart’larına 500 TL ödeme yaptık. Kart basımı süren yaklaşık 25 bin ailemize ise aynı tutarda ödeme yapacağız. İnsan onurunu koruyarak iyiliği biriktiriyoruz” ifadelerini kullandı.
Yavaş’ın “Bir elin verdiğini diğer el görmeyecek” açıklamasıyla uygulamaya koyduğu “Başkent Kart”ın ikinci ödemeleri yapıldı. 185 bin 465 ailenin sosyal yardım hesaplarına 500’er lira yatırıldı. 25 bin hanenin de yardım işlemleri sürüyor ve bunlar da bittiğinde belediye toplamda 100 milyon lira yardım yapmış olacak.
YAVAŞ: KİMSEYİ AYIRT ETMEDEN DESTEK OLACAĞIZ
Sosyal yardım alan aileleri kısa mesajla da (SMS) bilgilendiren Yavaş, bakiyelerin 10 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla Başkent Kart’lara yükleneceğini bildirdi. Başkan Yavaş’ın, yurttaşların Kurban Bayramı’nı da kutladığı SMS’i şöyle:
“Başkent Kartınızın içerisindeki parayı market, bakkal, giyim, kırtasiye vb... fark etmeksizin tüm alışverişlerinizde (bahis, tekel ve kuyum alışverişleri hariç) kullanabilirsiniz. Şifreniz kart numarasının son 4 hanesidir, ATM’lerden şifrenizi değiştirebilirsiniz. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak kimseyi ayırt etmeden, imkanlarımız ölçüsünde yanınızda olmaya devam edeceğiz. Ailelerinize selam ve saygılarımı iletiyor, mübarek Kurban Bayramınızı şimdiden kutluyor, hayırlı günler diliyorum.”
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