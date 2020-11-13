Savunma Bakanı duyurdu: Mağrip El Kaidesi'nin üst düzey yöneticisi öldürüldü

Fransa, Mali'de düzenlenen operasyonda, Kuzey Batı Afrika'da faaliyet gösteren Mağrip El Kaidesi'nin (AQIM) üst düzey yöneticilerinden Bah ag Moussa'nın öldürüldüğünü açıkladı.

DHA
13 Kasım 2020 Cuma, 11:25
Savunma Bakanı duyurdu: Mağrip El Kaidesi'nin üst düzey yöneticisi öldürüldü
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Fransa Savunma Bakanı Florence Parly sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 10 Kasım’da Mali’de gerçekleştirilen operasyonda El Kaide'nin bölgedeki üst düzey sorumlarından Bah ag Moussa'nın öldürüldüğünü duyurdu.


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