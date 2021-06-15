Savunma Sanayii Başkanı Demir: Saklayacak hiçbir şeyim yok
Bodrum’da Sezgin Baran Korkmaz'a ait Paramount Otel'de konakladığı ortaya çıkan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir konuya ilişkin "Saklayacak hiçbir şeyim yok" dedi.
Azerbaycan’da 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek’e açıklamalarda bulunan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, gazeteci İsmail Saymaz’ın “Paramount Otel’de kalanlardan birinin de Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir olduğu ortaya çıktı” haberine ilişkin kendisine sorulan soruya “İddialar art niyetli. Saklayacak hiçbir şeyim yok” yanıtın verdi.
Demir sözlerine şöyle devam etti:
"Gazeteci arkadaşımız beni aradı, sorular sormaya başladı. Ben çok rahat bir şekilde ‘Kardeşim özel hayatımıza karışamazsınız’ deyip kapatabilirdim. Ama saklayacak hiçbir şey olmayan bir insan rahatlığıyla sorduğu sorulara cevap vermeye çalıştım. Hatta bazı sorular için hafızamı tazeleyerek cevap verdim. Yani hayatım boyunca bu dördüncü tatil mi ne oldu. Çocuklarımla beraber belki de sekiz seneden beri yaptığımız ilk tatildi. Arkadaşımız ‘Şurada bir tatil yapsanız’ dedi. Şimdi ben otelin sahibini araştırmakla, sorgulamakla mesul değilim. Yani anlaşılabilir tutum değil. Sanırım burada (haberde) art niyetten başka bir şey aramamak gerekiyor."
"15 YAŞINDAKİ KIZIM BENİ SABAH AĞLAYARAK ARADI"
"Bana ‘Baba biz bunu hak etmedik. Ben sekiz seneden beri kardeşlerimle ilk defa tatil yapabildim' dedi. Kızımın göz yaşları herhalde İsmail Bey’in şu anda mutluluk göz yaşlarıyla karışmıştır. Kendisini tebrik ediyorum."
NE OLMUŞTU?
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in videolarında adı geçen SBK Holding'in firari patronu Sezgin Baran Korkmaz'a ait olan Paramount Otel'de kalanlardan birinin olduğu ortaya çıkmıştı.
Demir, otele kendilerini Ali Tunga adında bir aile dostlarının davet ettiğini belirterek masrafların da bu aile dostu tarafından ödendiğini söylemişti. Demir, EKBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ekşioğlu ile tatilde tanıştığını ancak bu kişi ile kurum arasında ticari ilişki bulunmadığını sözlerine eklemişti.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker de, Twitter hesabı üzerinden açıklama yaparak Demir'e ilişkin şunları söylemişti:
- 40 yaşından küçük kardeşlerim, CHP ile ilgili yaptığım paylaşımın amacı, CHP’yi zor durumda bırakmak değildir. Sizle yaptığımız anlaşmaya sadık kalarak yolsuzluk işlerindeki doğru soruyu sorabilme ve de cevabında ısrarcı olabilmeyi size örneklendirmek içindir.
- Sayın İsmail Saymaz’ın bugünki röportajında şunu öğrendik ki, Savunma Sanayi Başkanımız İsmail Demir elinden tutup her yere getirilebilen ve nereye getirildiğini bile sormaktan aciz birisiymiş. Özrü kabahatinden büyük derler ya... Sen koskoca Türkiye’nin Savunma Sanayi Başkanı’sın. Ya seni getirdikleri otel veya mekan yabancı ülke istihbaratlarıyla kontağı iyi olan bir kişinin oteli idiyse? Ya sana orada suikast yapsalardı?
- Benim 6 yaşında kızıma gel bir yere gidiyoruz deseler o bile sorar beni nereye götürüyorsun diye. Ülkemizin geldiği duruma bakın. Devlet aklı kayboldu diyorum, bana inanmıyorsunuz. Türkiyenin en lüks oteline gidiyor, İsmail Saymaz arayınca da siz arayınca o otel olduğunu anladım diye cevap veren bir başkan. Odalarının geceliği 50-100 bin TL olan otele bizi hiçbir arkadaşımız bugüne kadar bedavadan götürmedi. Ülkemizin Savunma Sanayi Başkanı bu adam beni buraya niye getiriyor diye merak bile etmiyor, kendinin ve ailesinin hesabının ödenmesine ses dahi çıkarmıyor. (Ve bu adam ülkemizin Savunma Sanayi Başkanlığını yapıyor)
- Kırk yaşından küçük kardeşlerim, İsmail Saymaz’ın bu röportajını birçok kişi okudu. Ama yukarıdaki soruları kimse sormadı. Her zaman dediğim gibi, önemli olan kimsenin görmediğini görüp doğru soruyu sorabilmektir.
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