Savunma Sanayii Başkanı Demir: Saklayacak hiçbir şeyim yok

15 Haziran 2021 Salı, 19:39

Azerbaycan’da 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek’e açıklamalarda bulunan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, gazeteci İsmail Saymaz’ın “Paramount Otel’de kalanlardan birinin de Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir olduğu ortaya çıktı” haberine ilişkin kendisine sorulan soruya “İddialar art niyetli. Saklayacak hiçbir şeyim yok” yanıtın verdi.

Demir sözlerine şöyle devam etti:

"Gazeteci arkadaşımız beni aradı, sorular sormaya başladı. Ben çok rahat bir şekilde ‘Kardeşim özel hayatımıza karışamazsınız’ deyip kapatabilirdim. Ama saklayacak hiçbir şey olmayan bir insan rahatlığıyla sorduğu sorulara cevap vermeye çalıştım. Hatta bazı sorular için hafızamı tazeleyerek cevap verdim. Yani hayatım boyunca bu dördüncü tatil mi ne oldu. Çocuklarımla beraber belki de sekiz seneden beri yaptığımız ilk tatildi. Arkadaşımız ‘Şurada bir tatil yapsanız’ dedi. Şimdi ben otelin sahibini araştırmakla, sorgulamakla mesul değilim. Yani anlaşılabilir tutum değil. Sanırım burada (haberde) art niyetten başka bir şey aramamak gerekiyor."

"15 YAŞINDAKİ KIZIM BENİ SABAH AĞLAYARAK ARADI"

"Bana ‘Baba biz bunu hak etmedik. Ben sekiz seneden beri kardeşlerimle ilk defa tatil yapabildim' dedi. Kızımın göz yaşları herhalde İsmail Bey’in şu anda mutluluk göz yaşlarıyla karışmıştır. Kendisini tebrik ediyorum."

NE OLMUŞTU?

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in videolarında adı geçen SBK Holding'in firari patronu Sezgin Baran Korkmaz'a ait olan Paramount Otel'de kalanlardan birinin olduğu ortaya çıkmıştı.

Demir, otele kendilerini Ali Tunga adında bir aile dostlarının davet ettiğini belirterek masrafların da bu aile dostu tarafından ödendiğini söylemişti. Demir, EKBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ekşioğlu ile tatilde tanıştığını ancak bu kişi ile kurum arasında ticari ilişki bulunmadığını sözlerine eklemişti.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker de, Twitter hesabı üzerinden açıklama yaparak Demir'e ilişkin şunları söylemişti: