Sayıştay raporları günyüzüne çıkardı: Eksik yola tam ödeme

09 Eylül 2021 Perşembe, 09:40

DSİ, yalnızca 2 bin metre yol inşa eden müteahhide 71 bin 950 metre yol yapmış gibi para ödedi.

Sayıştay Başkanlığı denetçileri, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nde yaptıkları denetimlerde “Bu kadarı da olmaz” dedirtecek bir tespitte bulundu. BirGün gazetesinden Nurcan Gökdemir'in aktardığı habere göre; hakedişlere giren bir yol ödemesi, yerinde yapılan imalatlarla karşılaştırıldığında, 72 kilometre olarak görülen yolun sadece 2 kilometresinin tamamlandığı belirlendi.

YOLU BULAMADILAR

Konusunda uzman mühendislerde oluşan bilirkişi heyeti işletme bakım yolu olarak ifade edilen inşaatla ilgili hazırladıkları raporda, denetim tespitlerini doğrulayan şu ifadelere yer verdi: “Ödemesi yapılan 71 bin 950 metre işletme bakım yolunun onaylı projesinde gösterilen ve birim fiyat tarifinde tariflenen şekli ile uygulamasının sahada tespiti Heyetimiz tarafından sadece sol sahil km: 22+900-24+900 arasındaki kesimde yapılmıştır. Sol sahil km:22+900-24+900 arasındaki kesim hariç olmak üzere yüklenici firmanın taahhüdü altındaki diğer kesimlerde proje, şartname ve birim fiyat tariflerine uygun bakım işletme yolu tespiti yapılmamıştır.”

Bilirkişi raporuna göre, hakedişlerde ödemesi yapılan yol miktarı 71 bin 950 metre olmasına karşın yapılan yol miktarının sadece 2 bin metre olduğu ve 69 bin 950 metrelik bir imalata rastlanamadığının altı çizildi. Raporda, yolun yapılmamasına karşın hakediş ödemesinin yapılmasının kamu zararına yol açtığı belirtildi.

İMALAT HATASI SAVUNMASI

Bu tespit üzerine yapılan hesap yargılamasında sorumlular savunmalarında, fazla ödemenin imalat ve metraj hatasından kaynaklandığını iddia etti. Bürokratlar, fazla ödemelerin, işe ait kesin hakediş yapılıncaya kadar düzeltilebileceğini ve bu süreçte bu nedenle kamu zararının oluşmadığını da savundu.

Ancak Sayıştay, geçici hakedişlerle bir ödemenin yapılabilmesi için öncelikle bir imalatın yapılması ve o imalatın birim fiyat teklif cetvelinde yazılı olan fiyatı ile imalat miktarı çarpılarak yapılacak ödemenin tespit edilmesi gerektiğini anımsattı. Bu nedenle henüz kamu zararı oluşmadığı iddiasının kabul edilemeyeceği bildirildi.

Sorumlu bölge müdürü de hatalı imalatı, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinden tespit etme imkanı bulunmadığından sorumlu tutulamayacağı savunması yaptı. Ancak, bu savunma da “Bölge Müdürünün, Bölge Müdürlüğü kapsamındaki işlerin sözleşmeye uygun bir şekilde yürütülmesinden sorumlu olduğu açıkça görülmektedir” denilerek reddedildi.

Yargılama sonunda zararın tüm sorumlulardan tahsiline oybirliğiyle karar verildi.

ÇOK SAYIDA FAZLA ÖDEME

Olmayan yola yapılan ödeme gibi çok sayıda DSİ işlemi de Sayıştay’da yargılama konusu yapılarak kamu zararına yol açıldığı kararı verildi.

Bunlardan bazıları özetle şöyle: