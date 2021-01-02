Sayıştay’ın Tokat Ve Edirne raporu: Özel idarelerde usulsüzlük

02 Ocak 2021 Cumartesi, 02:00

Fiyat araştırmasının sadece alım yapılan firmaların tekliflerinden oluştuğu tespit edildi. Tokat İl Özel İdaresi de doğal afetler gibi özel hallerde kullanılan pazarlık usulü ihaleyi genel bir uygulama haline getirdi.

Edirne İl Özel İdaresi 2019 Sayıştay Denetim Raporu’nda “Yapılan incelemede 2019 yılı içerisinde özellikle iki firmadan 658.224.03 TL ve 277.867.12 TL tutarında yoğun şekilde mal veya hizmet alımı yapıldığı ve piyasa fiyat araştırmasının sadece alım yapılan firmaların tekliflerinden oluştuğu tespit edilmiştir” denildi. Alım konusunda ihtiyacın arz piyasasına göre değerlendirme yapılması gerektiği belirtilen raporda, piyasa fiyat araştırmasında tek teklif alınmasının kamunun zarara uğratılmasına neden olabileceği vurgulandı. Rapora göre idare, ayrıca aynı ihale konusu içinde yer alabilecek mal ve hizmet alımlarını tek seferde ihale yapması gerekirken kısımlara bölerek doğrudan temin yöntemi usulüyle ihalesini yaptı. Sayıştay yapım işi ihalelerinin sözleşmelerinde teknik personel çalıştırılması şartının aranmadığını da tespit etti. Buna göre aralarında lise ve ortaokul onarım işinin de yer aldığı 2019 yılı içerisinde yapılan 15 ihalede bu şart aranmadı.

İHALE UYARISI

Tokat İl Özel İdaresi 2019 Sayıştay Denetim Raporu’nda da mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde “Pazarlık ihale usulü”nün yaygın bir şekilde kullanıldığı tespit edildi. Bu kapsamda idare, 28 adet mal ve hizmet alımı gerçekleştirdi. Pazarlık usulünün özel haller için düzenlendiği anımsatılan raporda özetle şu ifadelere yer verildi: “Pazarlık usulü ile yapılan alımların genel bir uygulama haline getirilmesi (sıklıkla kullanılması) kanunun amacı dışındadır. İhalelerde kural olarak temel ihale usullerinin kullanılmasına gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi kamu menfaatına uygun olacaktır.”