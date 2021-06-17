Sevilay Yılman söyledi: Süleyman Soylu ve Mustafa Şentop'un ne konuştuğunu öğrendim
Gazeteci Sevilay Yılman, Habertürk'te Ebru Baki'nin sunduğu Para Gündem programında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un görüşmesine dair detaylar aktardı.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarının AKP içinde rahatsızlık yarattığını söyleyen Sevilay Yılman, Meclis Başkanı Şentop'un, İçişleri Bakanı Soylu'nun gündeme getirdiği 10 bin dolar alan siyasetçi iddiasının peşine düştüğünü kaydetti.
Yılman, canlı yayında yaptı açıklamalarında şunları kaydetti:
"AKP CAMİASINDA BÜYÜK RAHATSIZLIK"
İş büyüyünce, olay bambaşka bir noktaya gelince, Mustafa Şentop'un ısrarlarıyla Süleyman Soylu açıklamak zorunda kaldı. Şöyle duydum ben. 1,5 saatlik görüşme bu, epeyce uzun bir görüşme yapılmış. Şentop'un rahatsızlıkları çok net. Sadece Şentop'un da değil, AKP camiasında Sedat Peker'in konuşmalarıyla ortaya atılan iddialar büyük rahatsızlık yarattı.
"SOYLU'NUN O İSMİ VERDİĞİNİ ÖĞRENDİM"
Medyayla ilgili de korkunç şeyler var. Bizim içimizde de rahatsızlık yaratıyor. Süleyman Soylu'nun o ismi verdiğini öğrendim. Elindeki belgeyi vermiş sanırım. Yazılı bir cevap da verdiğini öğrendim. Konuşulmuş, sohbet edilmiş, istişare yapılmış ama yazılı olarak da bunu kayıtlara düşsün diye herhalde Sayın Soylu vermiş. Yazılı bir şeye ek olarak belgeyi de vermiş olabilir.
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