Sebastian Vettel: “Rekabeti hissettiğim sürece buradayım”

01 Mayıs 2021 Cumartesi, 10:31

Formula 1’de sezonun üçüncü yarışı Portekiz GP’nin 3. antrenman seansı ve sıralama turları öncesinde Sebastian Vettel Guardian’a açıklamalarda bulundu. Tecrübeli pilot, uzun yıllar Formula 1’de kalmak istediğini vurgulayarak, “Büyük resimde hedefim oldukça net, pistte olmak istiyorum. Çünkü orada defalarca bulundum ve bundan zevk almayı öğrendim.” ifadelerini kullandı.

“ZAMANA İHTİYACIM VAR”

2021 Formula 1 sezonuna henüz istediği başlangıcı yapamayan Vettel, sezonun ilk yarışı Bahreyn GP’de 15. olmuştu. İki hafta önceki Emilia Romagna GP’de de tecrübeli pilot 15. sırada yer alırken takım arkadaşı Lance Stroll’un oldukça gerisinde kaldı.

Aston Martin deneyimi ve yeni aracı ile ilgili Vettel şunları söyledi, “Hayal kırıklığına uğramadım. Bunun yardımcı olacağını sanmıyorum. Bulunduğum yerde çok mutluyum. Kazanmak için buradayım ancak şu anda yapabileceğimiz en iyi şey ilk 10’a girmekse sorun yok. Bunun için yarışırım. Aracı sürüş açısından iyi ve güçlü olduğumu hissediyorum. Takımla daha çok vakit geçirmeye ihtiyacım var. Yapmak istediğim çok şey var.”

“BİZİ BAĞLAYAN ORTAK BİR DUYGU VAR”

Sebastian Vettel, Lewis Hamilton ile ilgili, “Muhtemelen kariyerimdeki itici güçlerden biri ve birbirimize çok saygı duyuyoruz. Neler başardığımızı konuşmaya gerek yok çünkü herkes bunun farkında. İkimizin de 10 yıl sonra nerede olduğunu göreceğiz ancak her zaman güçlü bir geçmişe ve anılara sahip olacağız. Bizi birbirimize bağlayan ortak bir tutkumuz var.” ifadelerini kullandı.

Formula 1'de Portekiz GP'de hafta sonu takvimi şöyle:

1 Mayıs 2021

14.00: 3. antrenman turları

17.00: Sıralama turları

2 Mayıs 2021

17.00: Yarış