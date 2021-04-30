Portekiz GP’de ikinci antrenman seansının en hızlısı Hamilton

30 Nisan 2021 Cuma, 18:46

Sezonun üçüncü yarışında ilk iki antrenmanda farklı isimler ilk sırada yer aldı. İlk seansın en hızlı ismi Valtteri Bottas, ikinci antrenmanda 1.20.181’lik derecesiyle üçüncü sırada yer alırken, öğlen antrenmanında beşinci sırada yer alan Lewis Hamilton 1.19.837’lik derecesiyle ilk sıraya yerleşti. İngiliz pilot 2021 sezonunda ilk kez bir antrenman turunda ilk sırada yer aldı.

SEANS GECİKMELİ BAŞLADI

Pistin 10. virajındaki kirbde gider kapağının oturmaması sebebiyle ikinci antrenman seansı 10 dakika geç başladı. Formula 1 Yarış Direktörü Michael Masi kontrolünde gerçekleşen çalışma sonrasında kapak onarıldı ve seans başladı.

VERSTAPPEN’İN FREN PROBLEMİ DEVAM EDİYOR

İlk antrenman seansında fren problemi yaşayan Red Bull pilotu Max Verstappen, ikinci seansta da aynı sorunla karşı karşıya kaldı. Hollandalı pilot ilk seansta frene bastığında el freni etkisi yaşadığını söylemiş ve sorun yaşadığını dile getirmişti. İkinci seansta ise fren pedalının uzadığını söyleyen Verstappen pedalın çok geç tepki verdiğini belirterek, “Sanki fren pedalı yokmuş gibi hissediyorum.” dedi. Takım patronu Christian Horner sorun ile ilgili yaptığı açıklamada sorunun sensör probleminden kaynaklandığını söyledi.

RED BULL YAVAŞ KALDI

Mercedes’in bu sezonki en büyük rakibi Red Bull, ikinci antrenmanda yavaş kaldı. Max Verstappen, ilk antrenmanda olduğu gibi ikinci sırada yer alırken 1.19.980’lik derecesiyle daha yavaş bir zaman turu elde etti. İlk antrenmanı üçüncü sırada tamamlayan Sergio Perez ise seansı 1.20.516’lık derecesiyle 10. sırada tamamladı.

SCHUMACHER GÜÇ ÜNİTESİNDE SORUN YAŞADI

Haas’ın çaylak pilotu Mick Schumacher, antrenmanın son bölümünde güç ünitesinde sorun yaşasa da arıza kısa sürede çözüldü. Pit ekibiyle konuşan genç pilot, yakıt karışımını değiştirip motor haritasında değişikliğe gitti ve yaşadığı sorun pist üstünde giderildi.

İkinci antrenman seansı sonunda oluşan sıralama şöyle:

1.Lewis Hamilton – Mercedes / 1.19.837

2.Max Verstappen – Red Bull / 1.19.980

3.Valtteri Bottas – Mercedes / 1.20.181

4.Carlos Sainz – Ferrari / 1.20.197

5.Fernando Alonso – Alpine / 1.20.220

6.Esteban Ocon – Alpine / 1.20.235

7.Charles Leclerc – Ferrari / 1.20.360

8.Daniel Ricciardo – McLaren / 1.20.418

9.Lance Stroll – Aston Martin / 1.20.427

10.Sergio Perez – Red Bull / 1.20.516

Formula 1’de sezonun üçüncü yarışı Portekiz GP’de hafta sonu takvimi şöyle:

1 Mayıs 2021

14.00: 3. Antrenman turları

17.00: Sıralama turları

2 Mayıs 2021

17.00: Yarış