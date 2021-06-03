Seccade kampanyası için akademik ve idari personelden destek istendi

03 Haziran 2021 Perşembe, 02:00

Temeli 2012’de atılan Ahi Evran Üniversitesi Camisi tamamlanamadı. Bir kısmı 2015’de ibadete açılan caminin üst katının halıları serilemedi. Ahi Evran Üniversitesi Cami Yaşatma Derneği, yardım kampanyası başlattı.

Yardımların azalması nedeniyle yapımı sekteye uğrayan cami için 2019’da yerel basına konuşan Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, “cami yapımının hayırla devam ettiğini ve uzun bir süredir yeterli bir hayır gelmediği için yavaş ilerlediğini” belirterek, “Camimizin yapılması için Ankara’da 14, İstanbul’da ise 6 tane iş adamı gezdim ama maalesef bir destek alamadım. Burasının tamamlanması için Kırşehirlilerden destek bekliyoruz. 17 yıl da olsa devletten buraya bir yardım gelmez, hayırseverler ile tamamlanması gerek” ifadelerini kullandı.

Üst kattaki halıların tamamlanması için yardım kampanyası başlatılırken, Ahi Evran Üniversitesi Cami Yaşatma Derneği, kampanya için görsel hazırladı. “Hayra davet” ve “1 seccadelik yerim olsun” başlıkları ile hazırlanan yardım görselinde, “Bu hayra sen de ortak ol. 1 metrekare halı bedeli 250 lira” ifadeleri kullanıldı. Görselde, yardımların yapılacağı bir hesap numarası da paylaşıldı. Görselin üniversitenin öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve idari personeline gönderildiği öğrenildi. Bu durum, “yardımda bulunmayanların fişlenebileceği” endişesine neden oldu.