Sedat Peker: İroni tweetini anlayacak zekası olmayanlar, sizi İlber Ortaylı’ya havale ediyorum

Organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hüküm giyen Sedat Peker , Twitter hesabından paylaşımda bulundu.





Peker, "Muhalefetin 20 senede yapamadığını Sedat Peker yaptı diyen dostlarım, hizmetlerim henüz bitmedi. Dış politikaya katkı sağlamak için Suriye’ye gidiyorum. Oradan da Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan ve Ermenistan’a geçeceğim" diye yazdı.