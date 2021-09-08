Sedat Peker: İroni tweetini anlayacak zekası olmayanlar, sizi İlber Ortaylı’ya havale ediyorum
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabından yeni paylaşımlarda bulundu. Peker, "Dış politikaya katkı sağlamak için Suriye’ye gidiyorum. Oradan da Yunanistan ve Ermenistan’a geçeceğim" dedi. Peker ayrıca, bu tweetlerini 'ironi' amaçlı yazdığını da belirterek, "İroni için yazdığım iki tweeti anlayacak zekası olmayanlar, sizi İlber Ortaylı’ya havale ediyorum" diye yazdı.
Muhalefetin 20 senede yapamadığını Sedat Peker yaptı diyen dostlarım, hizmetlerim henüz bitmedi. Dış politikaya katkı sağlamak için Suriye’ye gidiyorum. Oradan da Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan ve Ermenistan’a geçeceğim.— Sedat Peker (@sedat_peker) September 8, 2021
DÜNYA BARIŞ ELÇİSİ SEDAT PEKER
"DURMAK YOK, YOLA DEVAM"
Suriye, Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan, Ermenistan’la şahsımla ilgili yapılacak görüşmelerden sonra barış sağlandığı taktirde ziyaretlerim Suudi Arabistan ve İsrail olarak devam edecek. Durmak yok, yola devam !— Sedat Peker (@sedat_peker) September 8, 2021
DÜNYA BARIŞ ELÇİSİ SEDAT PEKER
"SİZİ İLBER ORTAYLI’YA HAVALE EDİYORUM"
Kafatasının içinde beyin yerine delikli gri sünger taşıyanlar orada mısınız ?TAMAM ! İroni için yazdığım iki tweeti anlayacak zekası olmayanlar, sizi hocaların hocası sayın İlber Ortaylı’ya havale ediyorum .— Sedat Peker (@sedat_peker) September 8, 2021
DÜNYA BARIŞ ELÇİSİ SEDAT PEKER pic.twitter.com/rgSv5YQ54g
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