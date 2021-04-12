'Sedat Peker' operasyonunda yeni detaylar
İstanbul merkezli yedi ilde düzenlenen organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 52 kişi içerisinde, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in sosyal medya hesaplarını yöneten Ferhan A.'nın olduğu da öne sürüldü.
İstanbul merkezli yedi ilde düzenlenen organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 52 kişi içerisinde, Peker'in sosyal medya hesaplarını yöneten Ferhan A.'nın olduğu da öne sürüldü.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sedat Peker'in lideri olduğu organize suç örgütüne yönelik olarak 9 Nisan’da İstanbul, Ankara, Hatay, Konya, Sakarya, Kocaeli ve Trabzon’da eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Yaklaşık 121 adreste arama yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 52 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürerken, operasyona ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı.
Yakalananlardan birisinin örgüt yöneticisi Sedat Peker’in sosyal medya hesaplarını yönettiği belirtilen Ferhan A. olduğu ifade edildi. Ferhan A'nın, Çete lideri Peker’i sosyal medyada bir iş insanı olarak göstermek için özel olarak çalıştığı ve Peker'i “Robin Hood” olarak tanımlayıp örgüte adam ve taban kazandırmaya çalıştığı tespit edildi. Bot hesaplarla örgütle ilgili paylaşımları destekleyerek sosyal medyada takipçi sayısını artırmaya yönelik eylemler yapıldığı belirtildi.
Ferhan A'nın evinde yapılan aramada çok sayıda dijital malzemeye rastlandığı da bildirildi.
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