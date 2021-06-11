Sedat Peker soruşturması: Şüpheliler adli kontrolle serbest
Suç örgütü lideri Sedat Peker ve grubuna yönelik soruşturmada gözaltına alınan MİSİAD Başkanı Feridun Öncel'in de aralarında bulunduğu 3 şüpheli serbest bırakıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Sedat Peker suç örgütüne yönelik soruşturmada Şanlıurfa'da gözaltına alınan Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı(MİSİAD) Feridun Öncel'in de aralarında bulunduğu 2'si kadın 4 şüpheli Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.
Savcılık, ifade almasının ardından şüpheli A.Y. isimli kadını serbest bıraktı. Savcılık, şüpheli Feridun Öncel'i "Birden fazla kişi ile silahla yağma" suçundan diğer şüpheliler A.N.K. ve M.A. ise "Birden fazla kişi ile silahla yağmaya azmettirme" suçundan tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
3 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST
Anadolu Sulh Ceza Hakimliği Feridun Öncel'in de aralarında bulunduğu 3 şüpheli hakkında konutu terk etmemek ve yurt dışına çıkmamak şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulayarak serbest bırakılmasına karar verdi.
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