Videoları izlenme rekorları kırıyor: Sedat Peker'in Youtube geliri var mı?
Sedat Peker'in siyasetin gündemine oturan iddialarını dile getirdiği YouTube kanalındaki videolarıyla bir gelir elde edip etmediği gündem konusu oldu.
Hakkında yakalama kararı bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker'in son dönemde siyasetin gündemine oturan iddialarını ortaya attığı videolarının her biri milyonlarca kez izleniyor. Peker'in videolarını yayınlamak için kullandığı Youtube'den herhangi bir gelir elde edip etmediği ise merak konusu.
Ancak Webtekno'un haberine göre Sedat Peker'in YouTube kanalında reklam geliri özelliği kapalı durumda. Bu nedenle Sedat Peker, sözkonusu videoların izlenirliğinden herhangi bir gelir elde etmiyor. Peki Peker YouTube videolarında reklam gelirlerini açmış olsaydı ne kadar kazanacaktı?
Habere göre Social Blade verileri, Sedat Peker'in halihazırda 1,08 milyon abonesi, 156,9 milyon toplam video izlenmesi bulunduğunu gösteriyor. Bu veriler hem Peker'in YouTube gelirinin ne kadar olduğunu hesaplamayı, hem de Peker'in aylık ve yıllık ortalama gelir potansiyelini görülebilmesini sağlıyor.
Peker'in Youtube kanalının Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli bir olduğu da hatırlatılan haberde şöyle deniliyor:
"YouTube, BAE'de her 1.000 izlenme için 1,37 dolar reklam geliri sağlıyor. Bu da Sedat Peker'in reklam özelliğini açmış olsa şu ana kadar tahmini olarak yaklaşık 215 bin dolar gelir elde etmiş olacağı anlamına geliyor"
Social Blade, elde ettiği veriler ışığında Sedat Peker'in aylık ve yıllık tahmini gelirlerini de paylaşıyor. Buna göre Peker, aylık 30,5 bin ila 488,6 bin dolar arasında; yıllık ise 366,4 bin ila 5,9 milyon dolar arasında bir gelir elde etme potansiyeline sahip. Ancak başta da belirtildiği gibi bunun için öncelikle Peker'in reklam gelirlerini açmış olması ya da sponsorlu videolar yayınlaması gerekiyor.
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