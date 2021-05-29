Sedat Peker'den 8. video paylaşımı: İnşallah değecek şeylerdir
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, yayımlayacağı 8. videoya ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Emniyet Müdürü, İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar ile AKP Milletvekili oğlu Tolga Ağar'a ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Yayımladığı her videoda Türkiye kamuoyunu yakından ilgilendiren konularda ifşalarda bulunan Peker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni videosunun saatini duyurdu.
"Sekizinci videom yarın sabah 7:30’da yayınlanacak" diyen Peker, "İnşallah dinlerken geçen zamanınıza değecek şeyler anlatabilmişimdir" ifadelerini kullandı.
Sedat Peker'in Twitter paylaşımı şöyle:
"Kıymetli dostlarım, Sekizinci videom yarın sabah 7:30’da yayınlanacak. İnşallah dinlerken geçen zamanınıza değecek şeyler anlatabilmişimdir"
Video Haberler
- Pendik'te velayet saldırısı: Yol kesip dehşet saçtılar
- Genç kıza taciz iddiası! Yakalayıp yumrukladılar
- Yolcu uçağında yarasa paniği
- Karnından çıkanları 3 sağlık personeli 1 saatte saydı
- Şerife teyzenin kaybolan köpeğiyle buluşma anı
- Ağaçtan düşen yavru kargaya şefkat eli
- Adrasan'da görüntülendi... Zehirli ve çok tehlikeli
- Kılıçdaroğlu'ndan açılışta gönderme
- Nesli tükenme tehlikesi altında
- Yolda gördüğü yılanı ezmemek için uzun süre dil döktü
En Çok Okunan Haberler
- 'Temizlik Benim İşim'de korkutan kaza
- Atatürk'e lanet okundu, Erdoğan dinledi!
- Venezuelalı gazeteciden Yıldırım ve Bakan iddiası
- Feci kazada ünlü oyuncu ölümden döndü
- Fatma'yı erkek arkadaşı öldürüp, gömmüş
- Dikkat! Karantina süreleri değişti
- Peker'in videoları için çarpıcı yorum
- Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'ya sert sözler
- Cem Gürdeniz, Marmara Denizi için çağrıda bulundu
- Salda Gölü'nde korkutan görüntü