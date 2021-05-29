Sedat Peker'den 8. video paylaşımı: İnşallah değecek şeylerdir

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 23:07

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Emniyet Müdürü, İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar ile AKP Milletvekili oğlu Tolga Ağar'a ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Yayımladığı her videoda Türkiye kamuoyunu yakından ilgilendiren konularda ifşalarda bulunan Peker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni videosunun saatini duyurdu.

"Sekizinci videom yarın sabah 7:30’da yayınlanacak" diyen Peker, "İnşallah dinlerken geçen zamanınıza değecek şeyler anlatabilmişimdir" ifadelerini kullandı.

Sedat Peker'in Twitter paylaşımı şöyle:

"Kıymetli dostlarım, Sekizinci videom yarın sabah 7:30’da yayınlanacak. İnşallah dinlerken geçen zamanınıza değecek şeyler anlatabilmişimdir"