Sedat Peker'in iddialarının ardından Fatih Portakal işaret etti

23 Mayıs 2021 Pazar, 12:27

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in bu sabah paylaştığı son videonun ardından gazeteci Fatih Portakal, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"Artık birilerinin konuşması gerekmiyor mu?" diyen Portakal, şu ifadeleri kullandı:

'Video 7’yi de dinledim Peker’in. İddialar yenilir yutulur değil. Uğur Mumcu cinayetinde Ağar’ı işaret etti. Uyuşturucu ticaretinde bu kez Binali Yıldırım’ın oğlunun ismini geçirdi. İnsanlar şaibe altında, aklımda sürüyle soru. Artık birilerinin konuşması gerek miyor mu?''

Video7’yi de dinledim Peker’in. İddialar yenilir yutulur değil. Uğur Mumcu cinayetinde Ağar’ı işaret etti. Uyusturu ticaretinde bu kez Binali Yıldırım’ın oğlunun ismini geçirdi. İnsanlar şaibe altında, aklimda sürüyle soru. Artık birilerinin konuşması gerek miyor mu? — fatih portakal (@fatihportakal) May 23, 2021



