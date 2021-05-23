Sedat Peker'in iddialarının ardından Fatih Portakal işaret etti

Gazeteci Fatih Portakal, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı son videoya ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
23 Mayıs 2021 Pazar, 12:27
Sedat Peker'in iddialarının ardından Fatih Portakal işaret etti
Abone Ol google-news

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in bu sabah paylaştığı son videonun ardından gazeteci Fatih Portakal, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"Artık birilerinin konuşması gerekmiyor mu?" diyen Portakal, şu ifadeleri kullandı:

'Video 7’yi de dinledim Peker’in. İddialar yenilir yutulur değil. Uğur Mumcu cinayetinde Ağar’ı işaret etti. Uyuşturucu ticaretinde bu kez Binali Yıldırım’ın oğlunun ismini geçirdi. İnsanlar şaibe altında, aklımda sürüyle soru. Artık birilerinin konuşması gerek miyor mu?''



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler