Sedat Peker'in tanık gösterdiği polislere ne oldu?

11 Mayıs 2021 Salı, 09:24

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in YouTube üzerinden yayımladığı videolardaki iddiaları, konuşulmaya devam ediyor. AKP Elazığ Milletvekili Tolga Ağar, jandarma ve Başsavcılık, Peker’in iddialarının bir bölümünü yalanlıyor. İçişleri Bakanlığı da açıklamaların iftira olduğunu belirtiyor.

Peker'in anlattıklarından biri de Beykoz Konakları'nda geçen bir olaya ilişkindi. İddiaya göre, Tolga Ağar, restoran işletmecisi Nusret Gökçe ile telefonda tartışıp, silahını ateşlemişti. Peker, bu olayın Emir Sarıgül’ün evinde gerçekleştiğini ve üstünün örtüldüğünü ileri sürmüştü.

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, bugünkü köşe yazısında Sedat Peker'in bu olaya ilişkin tanık gösterdiği polislere ne olduğunu yazdı.

"İddiaların doğruluğunu kanıtlamak yargının işi. Ben, başka ilginç bir gerçeği gündeme getireceğim" diye yazan Pehlivan, yazısına şöyle devam etti:

"Ne dedim: Olayın Nisan 2020’de yaşandığı ileri sürüldü.

Üç ay sonra ise yani temmuzda İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde birçok atama gerçekleşti. Ve işte iddialara konu olan Üç il Emniyet müdür yardımcısı da o gün görevden alındı, başka yerlere gönderildi. Buna göre Cevdet Hürol Öztürk Küçükçekmece’ye, Sunay Balıklıkaya Konya’ya ve ilginçtir Mehmet Sururi Saydam ise Elazığ’a tayin edildi.

Bu görevden almaların Sedat Peker’in anlattıklarıyla ilgisi olduğunu düşünmek istemiyorum. Peker’in tüm anlattıklarının da yalan olduğunun ortaya çıkmasını arzuluyorum. Ama işte saflık benimkisi, bugün Türkiye’de bu iddiaları hakkıyla soruşturacak bir yargı mekanizması maalesef yok."



