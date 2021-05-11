Sedat Peker'in tanık gösterdiği polislere ne oldu?
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları siyaset, mafya, jandarma, Emniyet ağını ortaya döktü.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in YouTube üzerinden yayımladığı videolardaki iddiaları, konuşulmaya devam ediyor. AKP Elazığ Milletvekili Tolga Ağar, jandarma ve Başsavcılık, Peker’in iddialarının bir bölümünü yalanlıyor. İçişleri Bakanlığı da açıklamaların iftira olduğunu belirtiyor.
Peker'in anlattıklarından biri de Beykoz Konakları'nda geçen bir olaya ilişkindi. İddiaya göre, Tolga Ağar, restoran işletmecisi Nusret Gökçe ile telefonda tartışıp, silahını ateşlemişti. Peker, bu olayın Emir Sarıgül’ün evinde gerçekleştiğini ve üstünün örtüldüğünü ileri sürmüştü.
Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, bugünkü köşe yazısında Sedat Peker'in bu olaya ilişkin tanık gösterdiği polislere ne olduğunu yazdı.
"İddiaların doğruluğunu kanıtlamak yargının işi. Ben, başka ilginç bir gerçeği gündeme getireceğim" diye yazan Pehlivan, yazısına şöyle devam etti:
"Ne dedim: Olayın Nisan 2020’de yaşandığı ileri sürüldü.
Üç ay sonra ise yani temmuzda İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde birçok atama gerçekleşti. Ve işte iddialara konu olan Üç il Emniyet müdür yardımcısı da o gün görevden alındı, başka yerlere gönderildi. Buna göre Cevdet Hürol Öztürk Küçükçekmece’ye, Sunay Balıklıkaya Konya’ya ve ilginçtir Mehmet Sururi Saydam ise Elazığ’a tayin edildi.
Bu görevden almaların Sedat Peker’in anlattıklarıyla ilgisi olduğunu düşünmek istemiyorum. Peker’in tüm anlattıklarının da yalan olduğunun ortaya çıkmasını arzuluyorum. Ama işte saflık benimkisi, bugün Türkiye’de bu iddiaları hakkıyla soruşturacak bir yargı mekanizması maalesef yok."
İlgili Haberler
- Sedat Peker isyan etmişti: İşte o sahne
- AKP medyasının Sedat Peker arşivi: "Müslümanın durduğu yerde durduğu için..."
- CHP'den Soylu'nun 'Sedat Peker' açıklamasına yanıt
- İçişleri Bakanlığı’ndan 'Sedat Peker' açıklaması
- 'Yalan Üretim Merkezi' videosuna dair yeni detaylar: Erdoğan izleyince çok ağır konuşmuş
Video Haberler
- Kaftancıoğlu: Ben dün neysem bugün de oyum
- Dikkat! Baklava ustası uyardı
- Pişmiş tavuk almaya gidiyorum dedi, cezadan kaçamadı
- Dünyanın en zehirli yılanları Şanlıurfa’da görüldü
- Gazze’de 2 çocuk, İsrail füzelerinden kıl payı kurtuldu
- Kaldırımında otururken feci şekilde can verdi
- Tam kapanmada karavan hayatı yaşıyor
- Zikzak çizerek geldi! Korkunç kaza anı kamerada
- Kılıçdaroğlu'ndan hükümete flaş 'Bayram' çağrısı
- Genç kadını beyzbol sopasıyla acımasızca darbetti
En Çok Okunan Haberler
- Cem Uzan'dan AKP'yi sarsacak fotoğraf
- Maç bitti, tünelde tekme-tokat kavga başladı
- Mehmet Ağar ve Tolga Ağar hakkında suç duyurusu
- Saray'dan Peker açıklaması
- Erdoğan bayram sonrasını işaret etti
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
- Deprem profesörleri de şaşırdı: Korktum
- Son ankette Erdoğan'ı düşündürecek sonuç
- Süleyman Soylu'dan şampiyonluk açıklaması
- Rus Senatör, Erdoğan’ın açıklamasını değerlendirdi