'Yalan Üretim Merkezi' videosuna dair yeni detaylar: Erdoğan izleyince çok ağır konuşmuş
AKP'nin geçtiğimiz hafta paylaşıp sildiği, "Yalan Üretim Merkezi" başlıklı videoya ait yeni detaylar ortaya çıktı.
AKP'nin geçtiğimiz hafta sosyal medya hesaplarında paylaşıp sildiği, "Yalan Üretim Merkezi" başlıklı video gündemdeki yerini koruyor. Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, bugünkü köşe yazısında videoya dair perde arkası bilgilere yer verdi.
"Biliyoruz, AKP “Yalan Üretim Merkezi” videosunu sildi. Bilmediğimiz ise bu CHP animasyonunun perde arkasındaki bazı noktalar. AKP içinde sordum soruşturdum ve şu iddiaları duydum" diyen Pehlivan, 6 maddede şu detayları paylaştı:
1- Cumhurbaşkanı Erdoğan yayımlanmadan önce bu videoyu izlememiş. İzleyince çok ağır konuşmuş ve video böylece kaldırılmış.
2- AKP’li yöneticilerin ve bakanların bazıları videoyu görmezden geldi. Bu, genel merkezin “paylaşın” talimatına rağmen olmuş.
3- Aslında üç bölümlük bir animasyon serisi düşünülüyormuş. İkinci bölümde Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu işlenecekmiş. Ama tüm proje çöpe atılmış.
4- İletişim Başkanlığı’nın onayı olmadan işleyen bir tanıtım süreciymiş. Bu da büyük rahatsızlık yaratmış. Tabii, burada “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın AKP’nin tanıtım stratejisiyle ne ilgisi olur” haklı sorusu da ayrıca tartışılmaya değer.
5- Animasyon projesinin önemli ayaklarından biri, AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı. Videoyu yapan ajansa tüm projeyi iptal emri veren ise onun başındaki Hamza Dağ olmuş.
6- Başta Ayvalı olmak üzere Hamza Dağ’ın ekibine bir süre medyaya çıkma yasağı getirilmiş. İhalelerin verildiği Ayvalı’nın anket şirketi de AKP içinde tartışılmaya başlanmış.
İlgili Haberler
- AKP’nin ‘CHP Yalan Üretim Merkezi’ videosu, Erdoğan’ın talimatıyla kaldırıldı
- Video silindi, AKP'liler partilerine ateş püskürdü: 'Bundan sonra partiymiş, martiymiş benim hiç umurumda değil'
- AKP'nin Kılıçdaroğlu'nu hedef alan videosunun konsepti 'çalıntı' çıktı
- AKP'nin tepki çeken videosuna Kılıçdaroğlu böyle yanıt verdi
- CHP'den 128 saniyelik 'AK KAPANMA' videosu
Video Haberler
- Kaftancıoğlu: Ben dün neysem bugün de oyum
- Dikkat! Baklava ustası uyardı
- Pişmiş tavuk almaya gidiyorum dedi, cezadan kaçamadı
- Dünyanın en zehirli yılanları Şanlıurfa’da görüldü
- Gazze’de 2 çocuk, İsrail füzelerinden kıl payı kurtuldu
- Kaldırımında otururken feci şekilde can verdi
- Tam kapanmada karavan hayatı yaşıyor
- Zikzak çizerek geldi! Korkunç kaza anı kamerada
- Kılıçdaroğlu'ndan hükümete flaş 'Bayram' çağrısı
- Genç kadını beyzbol sopasıyla acımasızca darbetti
En Çok Okunan Haberler
- Cem Uzan'dan AKP'yi sarsacak fotoğraf
- Maç bitti, tünelde tekme-tokat kavga başladı
- Mehmet Ağar ve Tolga Ağar hakkında suç duyurusu
- Saray'dan Peker açıklaması
- Erdoğan bayram sonrasını işaret etti
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
- Deprem profesörleri de şaşırdı: Korktum
- Son ankette Erdoğan'ı düşündürecek sonuç
- Süleyman Soylu'dan şampiyonluk açıklaması
- Rus Senatör, Erdoğan’ın açıklamasını değerlendirdi