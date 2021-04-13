Sedat Peker'in villasındaki kasanın açılma görüntüleri paylaşıldı

13 Nisan 2021 Salı, 14:20

Sedat Peker ve adamlarına yönelik geçen cuma İstanbul merkezli Kocaeli, Ankara, Hatay ve Trabzon'da operasyon düzenlendi. Operasyonda 52 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında polis ekipleri Sedat Peker'in Beykoz'daki villasında da arama yaptı.

YENİ GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Lüks cipinde de arama yapan ekipler, villada bulunan kasayı keserek açtı. Kasanın içinden ziynet eşyası çıkarken, Kasanın açılması ile villada yapılan aramalardan yeni görüntüler paylaşıldı.

