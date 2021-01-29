Sefalet kol gezerken…
Gerhart Hauptmann’ın Dokumacılar’ı Alman natüralizminin bir başyapıtı. Yazarına Nobel Edebiyat Ödülü´nü kazandıran bir oyun. Polisin yasakladığı, Prusya Parlementosu'nun günlerce tartıştığı bir olay eser. Almanya 1848 Mart Devrimi öncesini yaşıyor. Vahşi kapitalizm, liberalleşme ve zanaatçılıktan sanayileşmeye geçişle işleri elinden alınan dokumacılar sefaletin kucağına itiliyor. Yoksulluğa karşı bir savaş, bir direniş, bir özsavunma başlıyor.
XIX. yüzyılın ortalarına doğru Almanya... Silezya'da çuhalar ayaklanıyor. Yoksulluğa karşı bir savaş, bir direniş, bir özsavunma.
Gerhart Hauptmann’ın Dokumacılar’ı Alman natüralizminin bir başyapıtı. Yazarına Nobel Edebiyat Ödülü´nü kazandıran bir oyun. Polisin yasakladığı, Prusya Parlementosu'nun günlerce tartıştığı bir olay eser.
Almanya 1848 Mart Devrimi öncesini yaşıyor. Vahşi kapitalizm, liberalleşme ve zanaatçılıktan sanayileşmeye geçişle işleri elinden alınan dokumacılar sefaletin kucağına itiliyor.
İşveren, devlet ve kilise ittifakında sömürülen insanlar! Sefalet kol geziyor!
Sırtına geçirecek bir gömleğe, ayağına geçirecek bir çarığa muhtaç garibanlar! At leşiyle açlıklarını bastıran yığınlar! Bulabilen için köpek etinin ziyafet yemeği olduğu, cezaevinin özgürlüğe yeğlendiği çaresizlik ortamı.
Çağdaş gerçekçiliğin öncüsü Hauptmann, “Schopenhauer merhameti sevgi olarak anlarken, sevgiyi merhamet olarak görür. Bu biçimdeki merhamet duygusu Dokumacılar'ı yazmamın nedeni olabilir. Ama aynı derecede sosyal adalet düşüncesinin dürtüsü de” diyor eseri için.
Dokumacılar bir edebiyat eseri olmaktan öte, çağın büyük sorununun bizzat sahneye çıkışı. Zengin yoksul karşıtlığının sarsıcı tabloları perde perde okurun gözlerinin önünde sergileniyor. İnsan yığınlarının açlığı, sefaleti ve çığlığı canlandırılıyor; yoksulluk ve çaresizlik, suskun ağzını açarak avazı çıktığı kadar bağırıyor! Sanat eyleme dönüşüyor!
Dokumacılar / Gerhart Hauptmann / Çeviren: Hüseyin Salihoğlu / İmge Kitabevi / 124 s.
En Çok Okunan Haberler
- Cemal Enginyurt'tan canlı yayında şok sözler
- Akşener'in 'Cinping Perinçek' çıkışına MHP'den yanıt
- Açıklarsak insan içine çıkamazsın”
- Ziya Selçuk'tan 'yüz yüze' eğitim açıklaması
- Kılıçdaroğlu'dan 'dava açın' diyen Erdoğan'a yanıt
- Demirtaş’ın altında kaldığı masa
- Bilim Kurulu üyesi Prof. Özlü'den önemli açıklama
- İBB’nin taksi teklifi alt komisyona geri çekildi
- Altaylı market zincirlerinin bilançolarına dikkat çekti
- Kredi kartı sahipleri dikkat!
Video Haberler
- Camide kumbaradan para çalan çift kamerada
- Otomobilin camında Elif'in saç telleri bulundu
- Özel Hastane önünde silahlı dehşet
- Şanlıurfa'da dehşete düşüren anlar kamerada
- Enginyurt, yaptığı ironi ile konukları şaşkına çevirdi
- Korkutan köpük; 3 mahalleye ağır koku yayıldı
- Esnafın kan ağladığı videoyu Akşener paylaştı
- Prof. Dr. Özlü 'maske' hakkındaki o iddiaya yanıt verdi
- Samsun'da sanayi sitesinde yangın
- 2.7 milyon liralık silahlı gasp girişimi kuryeye takıldı
En Çok Okunan Haberler
- Cemal Enginyurt'tan canlı yayında şok sözler
- Akşener'in 'Cinping Perinçek' çıkışına MHP'den yanıt
- Açıklarsak insan içine çıkamazsın”
- Ziya Selçuk'tan 'yüz yüze' eğitim açıklaması
- Kılıçdaroğlu'dan 'dava açın' diyen Erdoğan'a yanıt
- Demirtaş’ın altında kaldığı masa
- Bilim Kurulu üyesi Prof. Özlü'den önemli açıklama
- İBB’nin taksi teklifi alt komisyona geri çekildi
- Altaylı market zincirlerinin bilançolarına dikkat çekti
- Kredi kartı sahipleri dikkat!