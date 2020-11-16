Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba Covid-19'a yakalandı

16 Kasım 2020 Pazartesi, 11:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dava açtığı şehit anası olarak bilinen Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba, koronavirüse yakalandı.

Akbaba'nın virüse yakalandığını derneğin sözcüsü Beyza Tufan duyurdu.Tufan sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Şehit Anaları Derneği Başkanımız Pakize Akbaba’nın bir yakınından kaynaklı temastan ötürü Corona virüs testinin Pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Şu an için durumu çok şükür iyi, dinleniyor. Annemizden dualarınızı esirgemeyin lütfen..." dedi.