Selahattin Demirtaş: "PKK'nin elindeki 13 insanımızın katledilmiş olmasını açıkça kınıyorum"
HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 yurttaşa ilişkin açıklama yaptı. Demirtaş açıklamasında, "PKK'nin elindeki 13 insanımızın katledilmiş olmasını açıkça kınıyorum. Ailelerin acısını yürekten paylaşıyor, kendilerine başsağlığı diliyorum. Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm" ifadelerine yer verdi.
Selahattin Demirtaş'tan Gara katliamına ilişkin açıklama geldi.
Demirtaş'ın Twitter'dan yayınlanan mesajında, "PKK'nin elindeki 13 insanımızın katledilmiş olmasını açıkça kınıyorum. Ailelerin acısını yürekten paylaşıyor, kendilerine başsağlığı diliyorum. Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm" ifadeleri yer aldı.
Şehitlerin ardından Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) yönelik eleştirilere de yanıt veren Selahattin Demirtaş, "Diplomatik yollar yerine, siyasi şov amaçlı operasyon sonucunda ortaya çıkan trajedinin sorumluluğunu HDP'ye ve muhalefete yüklemek de aymazlıktır. Halka hesap vermesi gereken, iktidardır. Aslolan; silaha, şiddete, savaşa her koşulda karşı çıkarak barışı sağlamaktır" dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Demirtaş'tan 13 yurttaşın şehit edilmesine kınama
- DEVA'lı isimden Babacan'a: Bu sözleri kabul edilemez!
- Kadir Topbaş’ın suskun cenazesi
- Ankara’da 3 genç polisler tarafından kaçırıldı
- Yavaş'ı eleştiren AKP'li Tayyar'a sert yanıt
- Bakan Koca açıkladı
- Meteoroloji'den İstanbul açıklaması
- 'Altun makas' döndü en son cumhurbaşkanını sansürledi
- ‘Mevziden çıkmayın’ denilen tutanağı paylaştı
- Normalleşmeye en yakın ve en uzak iller
Video Haberler
- Güldür Güldür'de 'yağ' göndermeli skeç kahkahaya boğdu
- Pantolonu inik halde girdi, hakaretler savurdu
- İnek hastaneye daldı: 4 yaralı
- Başkan makam aracını satışa çıkardı
- TOGG’dan yeni paylaşım
- Ay'a çıkma tartışması sosyal medyada gündem oldu
- Eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
- Boşanmak isteyen kadına ölüm tehdidi
- 4 ilde yaşlılara 'yardım' tuzağı
- Prof. Dr. Özlü vakalardaki artışın nedenini açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- Demirtaş'tan 13 yurttaşın şehit edilmesine kınama
- DEVA'lı isimden Babacan'a: Bu sözleri kabul edilemez!
- Kadir Topbaş’ın suskun cenazesi
- Ankara’da 3 genç polisler tarafından kaçırıldı
- Yavaş'ı eleştiren AKP'li Tayyar'a sert yanıt
- Bakan Koca açıkladı
- Meteoroloji'den İstanbul açıklaması
- 'Altun makas' döndü en son cumhurbaşkanını sansürledi
- ‘Mevziden çıkmayın’ denilen tutanağı paylaştı
- Normalleşmeye en yakın ve en uzak iller