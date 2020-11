Selanik Film Festivali "Ne olursa olsun Sinema" diyor…

06 Kasım 2020 Cuma, 11:59

" The Whaler Boy "

61. Selanik Uluslararası Film Festivali coronavirus salgınından ötürü bu yıl 5-15 Kasım tarihleri arasında izleyiciye çevrimiçi ulaşarak "Ne olursa olsun Sinema" diyor. Sinema salonlarında hijyen önlemleri alınmış olarak kısıtlı bir izleyici kitlesine yeni, özgün, sıradışı yapımlar sunulacak. Ulusal ve uluslararası programda tam 177 film yer alıyor. Dün akşam etkinlik "The Whaler Boy "un (Philipp Yuryev / Polonya, Rusya, Belçika) Olympion sinema merkezindeki gösterimiyle başladı.

"Hayaletler"

Uluslararası yarışmanın teması ünlü Amerikalı sosyolog Richard Sennett’in "The Fall of Public Man" (Kamusal İnsanın Çöküşü/ 1977) adlı kitabından esinlenerek seçildi. Günümüzde özellikle corona salgınından sonra özel yaşam ile kamusal yaşam arasındaki denge tümüyle bozuldu. İnsanlar evlerine kapandı, sosyal medya ve yeni haberleşme teknolojilerini bolca kullanmaya başladı. Toplumdan giderek uzaklaşan insan yalnızlaştı, topluma yabancılaştı.

"Apples"

Uluslararası yarışmada yer alan, Altın İskender (15.000 avro) ve Gümüş İskender (8.000 avro) için yarışacak olan filmler arasında Azra Deniz Okyay’ın yönettiği Türkiye-Fransa-Katar ortak yapımı "Hayaletler" var.

"Sow the Wind"

12 filmlik listede "After Love" (Aleem Khan/ İngiltere), "Apples" (Christos Nikou/ Yunanistan-Polonya-Slovenya), "Digger" (Georgis Grigorakis/ Yunanistan-Fransa), "Gaza mon amour" (Arab Nasser, Tarzan Nasser/Fransa-Almanya-Portekiz-Filistin-Katar), "İdentifying Features" (Fernanda Valdez/ Meksika-İspanya), "Kala Azar" (Janis Rafa/ Hollanda-Yunanistan), "My Heart Can’t Beat Unless You Tell It To" (Jonathan Cuartas/ ABD), "Night of the Kings" (Philippe Lacote/ Fransa-Fildişi Sahili-Kanada-Senegal), "Preparations To Be Together For An Unknown Period of Time" (Lili Horvath/ Macaristan), Shorta (Andres Olholm, Frederic Louis Hviid/ Danimarka), "Sow the Wind" (Danilo Caputa/İtalya).

"After Love"

Uluslararası jüri, Melika Foroutan (Oyuncu/ İran), Teona Strugar Mitevska (Yönetmen/ Makedonya), Vanja Kaludjercic (Festival Yönetmeni/ Bosna Hersek), Yorgos Tsemberopoulos (Yönetmen/Yunanistan), Björn Viktorsson’dan (Ses tasarımcısı/İzlanda) oluşuyor.

"Green Sea"

Yunan filmleri bölümünde 2020 tarihli 18 uzun, 21 kısa metraj yer alıyor. "Green Sea" (Angeliki Antoniou), "Tailor" (Sonia Liza Kenterman (Yunanistan-Almanya-Belçika), "Gym" (Alexandros Voulgaris), "Morning patrol" (Nikos Nikolaidis), "A crazy, crazy Family" (Dinos Dimolpoulos), A "Simple Man" (Tassos Gerakinis), "Who will be eaten" (Elpiniki Voutsa Rentzepoulou) bölümdeki filmlerden birkaçı.

"Uppercase Print"

Balkanlar’a Bakış’ta bölgenin en önemli yapımları "Malmkrog" (Cristi Puiu/ Romanya-Sırbistan-İsveç-İsviçre-Bosna Hersek-Makedonya), "Uppercase Print" (Radu Jude/ Romanya), "Accidental Luxuriance of the Translucent Watery Rebus" (Dalibor Baric/ Hırvatistan), "February" (Kamen Kalev/ Bulgaristan-Fransa) izleyiciyle buluşuyor.

"Malmkrog"

"Night of the Kings"

"Kala Azar"