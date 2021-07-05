Son dakika... Selçuk okulların açılacağı tarihi açıkladı

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 21:44

Habertürk TV'de Açık ve Net programında Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalarda bulunuyor...

Selçuk kendisine yöneltilen "okullar ne zaman açılacak" sorusuna yanıt vererek, "6 Eylül'den itibaren öğrencilerin gelmesini bekliyoruz" dedi.

Dünyadaki gelişmeleri izlediklerini kaydeden Selçuk, okulların açılacağı tarihe ilişkin açıklamalarda bulunarak şunları kaydetti:



"Kontrol artmaya başladı. Varyantlarla ilgili farklı çözüm senaryoları başladı. Türkiye'de de kontrol edilebilir düzeyde. Tereddütsüz Eylül'de başlayacak gibi yönetiyoruz. 6 Eyül'den itibaren öğrencilerin gelmesini bekliyoruz."



TELAFİ AÇIKLAMASI

Telafi sınavlarına ilişkin de konuşan Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

"Telafi meselesi hem akademik hem sosyal duygusal anlamında önemli kavram. Özellikle yaz aylarında sosyal duygusal faaliyetlerle çocuklarımızın özgüvenlerini, kültürlerini artırmaktır. 2 saatlik dilimler halinde yüzlerce öğrencimiz bu parkurlara geliyor. Daha sonra bir başka grup geliyor. Yaklaşık 55 bin civarındaki okulumuzdan 22-23 civarında okulumuz başvurdu."