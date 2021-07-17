Selçuk, çağrı yaparak yanıtladı: Okullar ne zaman açılacak?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüslü vaka sayılarının yükselmemesi için Kurban Bayramı'nda herkesi tedbirlere uymaya çağırarak okulları açmak istedikleri tarihi duyurdu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı canlı yayında okulların ne zaman açılacağı sorusuna yanıt verdi.
Selçuk, ‘Okullar ne zaman açılacak?’ sorusuna verdiği cevapta “Türkiye’nin şu anda, şu aşamada okulları açmaktan daha önemli bir işi olmaması lazım” dedi.
Kurban Bayramı döneminde tüm yurttaşlara tedbirlere uyma çağrısı yapan Selçuk, “Bayram döneminde dikkatli olalım, vaka sayısının yükselmemesi için ne gerekiyorsa yapalım. Bunu çocuklarımızın, bu ülkenin geleceği için, bu ülkenin çocuklarının ruh sağlığı için yapalım. Buna ihtiyacımız var” diye konuştu.
TARİH VERDİ
Okulları açacaklarını belirten Bakan Selçuk, “Artık bu ülke çocuklarını daha fazla eve kapatmamalı, öğretmenlerini daha fazla yormamalı. Velilerimizi daha çok yormamalıyız. Okullarımızı açmalıyız, inşallah 6 Eylül’de açacağız. Hep birlikte bunun için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.
Okulları hazırladıklarını söyleyen Selçuk, “8 kat arttı bizim hijyen bütçemiz bu dönemde. Aman bir sıkıntı olmasın diye çok dikkatliyiz. Fakat toplumun, herkesin desteğine ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.
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