Selçuk Dereli'den Fenerbahçe açıklaması: Hakemlere değil, oyuna odaklanalım

30 Nisan 2021 Cuma, 17:10

Ligin 38. haftasında oynanan ve 0-0'lık beraberlikle sonuçlanan Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından eski hakem Selçuk Dereli maça dair görüşlerini cumhuriyet.com.tr'ye paylaştı:

"Alanyaspor-Fenerbahçe maçı özellikle Fenerbahçe açısından şampiyonluk yolunda son derece önemliydi. Bence bu maçta berabere kalıp 2 puan kaybederek Fenerbahçe, ciddi bir avantajı yitirmiş oldu. Tabii bundan sonraki maçlara göre şampiyonluk belli olacak ama Beşiktaş büyük bir avantaj yakaladı. Maça bakıldığında verilen hakem kararları, çok kritik ve çok tartışmalı pozisyonlar da var. Bir kural hatası olduğu tartışması var özellikle. Ben bir kural hatası olduğunu düşünmüyorum. Hakemin uygulamasının, AVAR uygulamasının doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü oyun kuralları çok net ve açıktır. Ofsayt pozisyonunda bulunan bir oyuncu topu kazanmak adına rakibiyle mücadele içine girerse -ki girmiş, savunma oyuncusu faul yapmış, kendisi penaltı müdahalesinde bulunmuş- veya topa müdahale etmek isterse veya teşebbüs etmek isterse, bu kural devreye girer. Bunların hepsi gerçekleşmiş. Topu kazanmak adına topa teşebbüs ediyor ve dolayısıyla onu kazanacağını düşünen savunma oyuncusu faul yapıyor ve penaltıyı da göze alıyor. Dolayısıyla burada bir ofsayt kararı verilmesi doğru. Çünkü oyuncu, bulunduğu ofsayt pozisyonunda bir de avantaj elde ediyor. Kural çok açık. O nedenle kesinlikle hakem uygulamasının doğru olduğunu düşünüyorum, burada kural hatası görmüyorum."

"FENERBAHÇE KULÜBÜ HATAYI HAKEMLERDE DEĞİL, ŞAMPİYONLUK YOLUNDA NEDEN BÖYLE BİR DARBE ALDIKLARINDA ARAMALILAR"

Dereli, Fenerbahçe resmi hesabından kural hatası nedeniyle maçın tekrarlanması gerektiğine dair yapılan paylaşım hakkında ise şunları söyledi:

"Fenerbahçe Kulübünün bu görüşüne saygı duymakla birlikte, ben burada bir kural hatası olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe Kulübü bence hatayı, şampiyonluk yolunda neden ciddi bir darbe aldıklarını, neden bu maçı kazanamadıkları konusunda arasalar çok daha iyi olur. Bu, kulübün lehine ve menfaatine olur. Başarısızlıklara başka mazaretler uydurmak son derece yanlış ve bunu birçok kulüp yapıyor, sadece Fenerbahçe açısından değerlendirmiyorum. Takımlar kaybettikleri zaman bu gibi yollara girebiliyorlar. Ben bunu çok doğru bulmuyorum. Kendi eksikliklerimizi, öz eleştirimizi yapmalıyız çünkü ancak bu şekilde mesafe katedebiliriz."

"FENERBAHÇE'NİN BU MÜCADELESİ TARAFTARINI MUTLU ETMEDİ"

"Fenerbahçe rakip kalede pozisyon bulmakta zorlandı. Bir pozisyon vardı, o da ofsayt olarak değerlendirildi. Doğru bir uygulamaydı. Onun dışında Fenerbahçe'yi rakip kalede görmekte zorlandık. Taraftar Fenerbahçe'den, Emre Belözoğlu'ndan daha baskılı oynayan, gol pozisyonlarına giren bir takım görmek istiyordu ama onu görmekte zorlandı. Kaldı ki Gökhan Gönül bence amatörce bir hata yaparak topu rakibine kaptırdı ve sonrasında kırmızı kart görerek takımını da yalnız bıraktı. Bu da büyük bir hataydı. Zaten kötü oynadığı bir maçta, 1 kişi de eksik kalınca, maçı istediği şekilde bitiremedi. Özetle Fenerbahçe'nin bu mücadelesi taraftarını mutlu etmedi. Alanyaspor'un ise direkten dönen 3 topu var. Çok baskılı oynadılar diyebiliriz. Alanyaspor çok üstün oynayarak galibiyete yakın olan taraftı ama sonuca gidemedi. Bunlar futbolun içinde olabilen şeyler."

Selçuk Dereli Twitter hesabından da iptal edilen penaltı vuruşu ile ilgili IFAB'ın kuralını hatırlattı. IFAB'ın pozisyona dair kuralı ise şöyle:

"Halihazırda topla oynayan veya oynamaya teşebbüs eden veya rakibi ile top için mücadele eden ofsayt pozisyonundaki bir oyuncuya ihlal yapıldığında, ihlal yapılmadan önce ofsayt gerçekleştiği için pozisyon ofsayt ile cezalandırılır."