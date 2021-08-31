Selde yıkılan binanın müteahhidine ait bir başka bina için yıkım kararı çıktı

31 Ağustos 2021 Salı, 15:24

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos’ta şiddetli yağışın ardından Ezine Çayı’nın taşması sonucu, can kayıplarının yanı sıra iş yerleri ve çok sayıda ev, su ve balçık altında kaldı, bazı binalar yıkıldı. Selin vurduğu Bozkurt ilçesinde selden dolayı ağır hasar alan binaların yıkımı devam ediyor.

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde tutuklanan ve 20 kişiye mezar olan Ölçer Apartmanının müteahhidi Mehmet Özkan'ın yaptığı Rüya Apartmanına da tahliye kararı çıktı. Tahliye kararı ile birlikte 10 yıldır oturdukları evlerini vatandaşlar boşaltmaya başladı.

YIKIM KARARI ALINAN BİNA TAHLİYE EDİLİYOR

Vatandaşların taşınma ve tahliyelerine ise Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerde destek veriyor. Sel afetinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde selden etkilenen ve eşyalarını taşımak isteyen vatandaşların jandarma ekipleri, eşyalarını taşımalarına da yardım ediyor. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların selde zarar gören eşyalarını istedikleri yere askeri araçla götürmelerine yardım ediyor. Ekipler, selzedelerin askeri aracı hem yüklemelerinde hem de kamyonetten eşyaların taşınmasında da vatandaşlara yardımda bulunuyor.

7 KİŞİ ARANMAYA DEVAM EDİYOR

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şu ana kadar kendilerine gelen 301 taşınma talebine karşılık şimdiye kadar 201 iş yeri ve evin taşınmasını sağladı. Ayrıca bu taşınmalarda Muğla, Aksaray ve Bursa’ya da eşyalarını götürmek isteyenler vatandaşların talepleri karşılandı. Askerler, geri kalan ev ve iş yerlerinin de taşınması için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Bozkurt ilçesinde ikamet ettiğini söyleyen selzede Oğuz Yiğit, sel felaketinde büyük zarar gördüğünü söyledi. Binanın taşkın sahası içerisinde kaldığı için DSİ tarafından boşaltılmasının istendiğini ifade eden Yiğit, “Henüz elimize karar gelmedi ama binanın boşaltılıp çayın genişletileceği söylendi. Bize evlerinizi boşaltın dediler. Bizde eşyalarımızı binadan tahliye ediyoruz. Boş bir yer bulamadık. Arkadaşımın köyde bir evi var, köydeki evin altında muhafaza edeceğiz ev bulana kadar. Şu anda ablamın yanında kalıyorum, çocuklarım ve eşim de köyde kalıyorlar. Şu anda biraz zor durumdayız” şeklinde konuştu.

Rüya Apartmanının 10 yıllık bir bina olduğunu ve 10 yıldır da burada ikamet ettiğini belirten Yiğit, şöyle konuştu: “Asker arkadaşlar sağ olsun bizlere yardımcı oluyorlar. İnşallah şimdi eşyalarımızı taşıyacağız. Allah devletimize zeval vermesin. Allah askerimize güç kuvvet versin. Her zaman askerimiz, devletimiz bizlerin yanında. İnşallah Allah’ın izniyle bu süreçte geçecek. Tabi ki zor bir süreç, Allah kimsenin başına vermesin. Zor bir durum”

Öte yandan 20 kişinin hayatını kaybettiği Ölçer Apartmanında halen 7 kişinin aranmasına da devam ediliyor.