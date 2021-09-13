Selma Örenç, evli olduğu erkek tarafından öldürüldü!

13 Eylül 2021 Pazartesi, 16:20

Selma Örenç 14 Nisan tarihinde Samsun'da, evli olduğu erkek Mehmet Örenç tarafından kendi bahçesinde öldürüldü. Selma Örenç'in davasında karşı tarafından Selma'ya iftira attığını ve yanlış savunmalar yaparak adaletsizlik yaşandığını belirten Selma Örenç'in oğlu Hilmi Örenç, yaşadıklarını Cumhuriyet.com.tr'den Sinem Nazlı Demir'e anlattı.

Küçüklüklerinden beri evlerinde annelerinin şiddete maruz bırakıldığını ve bu durumun hiçbir zaman son bulmadığını belirten Hilmi Örenç, annesinin bu şiddetten dolayı tansiyon hastası olduğunu ve çocukları üzülmesin diye bu durumu çocuklarına yansıtmamaya çalıştığını söylüyor.

'ANNEMİ PLANLI VE CANİCE ÖLDÜRDÜ'

- Olay nasıl gerçekleşti ve Selma Örenç'i öldüren Mehmet Örenç aynı gün tutuklandı mı?

'Ben olay günü uyuyordum, annem de o sabah bahçedeydi. Evin bahçesinde bahçe ile ilgileniyordu. Komşusundan tohum istemiş. Sonra komşu eve girmiş poşet almak için. Bu katil de o anı bekliyormuş ve gizlediği, yeni aldığı silahı almış. Komşusu evine poşet almaya girince annemi tek görmüş. Biz o silahı hiç görmedik, babasının veya abisinin evine gizlemiş. Benim annemi katleden varlığın arkadaşı yoktu, sosyal değildi. Olaydan bir gün önce sabah gidip akşam geldi eve. Yani olaydan 1 gün önce ayarlamış annemi katlettiği tüfeğini.

Silahı aldıktan sonra annemin arkasından gelmiş ve annemi düşürmüş. Yakın mesafeden 5 el ateş etmiş. Bu olayın şahitleri de var. Annemin kafatası paramparça oluyor. Komşular polisi arıyor. Teyzemler da bahçeye geliyor ve sonra beni arıyorlar. Bahçede olay yeri incelemeyi görünce anladım annemin öldüğünü ve o zaman kendimden geçtim. Kendi gözümle gördüm ben canım annemi o halde. Yüzüstü yatıyordu. Katil annemi öldürdükten sonra babasının evine gitmiş ve güya kendisini öldürmeye çalışmış. Ama kendini yaralamış sadece göstermelik olsun diye. Gittiği babasının evinde yakalandı ve tutuklandı. Annemi planlı ve kasten canice öldürdü.'

'BU KADAR VİCDANSIZLIK OLABİLİR Mİ?'

- Dava şu an ne aşamada ve karşı tarafın savunmaları nelere dayanıyor?

'Davamızın bir önceki duruşması geçen perşembe görüldü. Ben geçen perşembe ilk defa çıktım mahkemeye. O kadar zordu ki. Karşı taraf resmen ne söyleyeceğini ezberlemiş. Anneme iftira atıyorlar ve yalan beyan söylüyorlar. Suçlu kendini acındırmaya çalışıyor ve cezasını azaltmak istiyor. Her şey ortada. Annemin kafası paramparça. Bir kere ateş ettiğini, bir kere de tüfeğin kendi kendine ateş ettiğini söylüyor. Avukatı da akli dengesinin yerinde olmadığına dair rapor almaya çalışıyor. Otopsi raporlarını size atsam okuyamazsınız, içiniz el vermez. O kadar uyanık bir insandı ki bu adam, kendisini dışarıya hiç böyle göstermezdi. Bu adama yeğenleri de yardım ediyor ve annem hakkında yalan konuşuyorlar. Bu kadar vicdansızlık olabilir mi? Katil şu an tutuklu yargılanıyor ve 2 Aralık'ta bir sonraki duruşmamız var. Adalet yerini bulmalı ve annemi öldüren Mehmet Örenç hak ettiği cezayı almalı. Annem herkes tarafından çok sevilen iyi bir kadındı. Kimseye kötülüğü olmazdı ve benim annem bir melekti. O katil canice ve planlı bir şekilde annemi katletti. Gereken cezayı almalı.'