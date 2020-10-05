Semt pazarı da hayal oldu: Fiyatlar el yakıyor

Cumhuriyet TV, semt pazarına indi.

cumhuriyet.com.tr
05 Ekim 2020 Pazartesi, 19:03
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