'Sen Çal Kapımı', Game of Thrones'u geride bıraktı: Dünyada en çok konuşulan dizi oldu
FOX TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı, dün akşam yayınlanan 52. bölümüyle ekran macerasını bitirdi. Dizi için Twitter'da açılan "sonkezsençalkapımı" etiketi, 9 milyon tweetle dünyada en fazla konuşulan dizi olarak Game of Thrones'u geçti.
Başrollerini Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in paylaştığı ve FOX TV'de yayınlanan 'Sen
Çal Kapımı' dizisi 52. bölümle final yaptı. Dizinin hayranları ise sosyal
medyada yaptıkları paylaşımlarla rekor üstüne rekor kırdı.
GAME OF THRONES'U SOLLADI
Final bölümüyle ekrana gelen dizi için Twitter'da "sonkezsençalkapımı" etiketi açıldı. Hayranlar ise bu etiketi kullanarak kısa sürede milyonlarca paylaşım yapıldı.
Başrol oyuncularının da
kullandığı etiket, 9 milyon tweet atılarak 'dünyada en çok konuşulan ve tweet
atılan dizi' unvanının sahibi oldu. Sen Çal Kapımı için açılan etiket, 7,8
milyon paylaşım yapılan Game of Thrones dizisini geri planda bıraktı.
"GÖSTERDİĞİNİZ ÇABA VE SEVGİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"
Tweetler 8 milyona ulaşınca Twitter hesabından paylaşım
yapan Kerem Bürsin, "Bu şovun hayatımda yarattığı tüm harika anıları ve
pozitifliği düşündüğümde aklıma gelen tek kelime teşekkür ederim! Şovda çalışan
herkese teşekkür ederim" dedi.
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