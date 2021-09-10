'Sen Çal Kapımı', Game of Thrones'u geride bıraktı: Dünyada en çok konuşulan dizi oldu

10 Eylül 2021 Cuma, 11:02

Başrollerini Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in paylaştığı ve FOX TV'de yayınlanan 'Sen Çal Kapımı' dizisi 52. bölümle final yaptı. Dizinin hayranları ise sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla rekor üstüne rekor kırdı.

GAME OF THRONES'U SOLLADI

Final bölümüyle ekrana gelen dizi için Twitter'da "sonkezsençalkapımı" etiketi açıldı. Hayranlar ise bu etiketi kullanarak kısa sürede milyonlarca paylaşım yapıldı.

Başrol oyuncularının da kullandığı etiket, 9 milyon tweet atılarak 'dünyada en çok konuşulan ve tweet atılan dizi' unvanının sahibi oldu. Sen Çal Kapımı için açılan etiket, 7,8 milyon paylaşım yapılan Game of Thrones dizisini geri planda bıraktı.

"GÖSTERDİĞİNİZ ÇABA VE SEVGİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Tweetler 8 milyona ulaşınca Twitter hesabından paylaşım yapan Kerem Bürsin, "Bu şovun hayatımda yarattığı tüm harika anıları ve pozitifliği düşündüğümde aklıma gelen tek kelime teşekkür ederim! Şovda çalışan herkese teşekkür ederim" dedi.