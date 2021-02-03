Şentop'a göre eylemleri 'profosyoneller' organize ediyor: Atama bahane, amaç Gezi'ye benzer eylemler...
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak AKP'li Melih Bulu'nun atanmasına karşı yapılan eylemler için "profesyoneller organize ediyor" dedi. Şentop, "Bu iş rektör ataması felan değil, atamayı bahane ederek Gezi eylemlerine benzer eylemler düzenlemek" diye ekledi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak AKP'li Melih Bulu'nun atanmasına karşı yapılan eylemlerle ilgili konuştu.
CNN Türk kanalına konuk olan Şentop, eylemlerin Bulu'nun atanmasıyla ilgisi olmadığını öne sürerek "Bunları profesyonellerin organize ettiği eylemler olduğunu düşünüyorum" dedi.
Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atamasının ilk olmadığını söyleyen Şentop, "Daha önce itirazlar yoktu. Ben bu eylemlerin profesyonellerin organize ettiği eylemler olduğunu düşünüyorum. Kadıköy'de polislerin aracını tekmeleyen kişiler var. Ayrıca gözaltına alanınlar arasında terör örgütleri ile ilişkili olduğuna dair açıklamalar var. Gözaltına alınanların yarısından fazlası öğrenci değil. Bu iş rektör ataması felan değil, atamayı bahane ederek Gezi eylemlerine benzer eylemler düzenlemek" ifadelerini kullandı.
Rektörlerin göreve gelmesiyle ilgili konunun ayrı bir konu olduğunu ve bunun tartışılabileceğini söyleyen Şentop ayrıca "Sadece üniversitelere rektörlerin göreve gelmesini tartışmak yeterli değil. Bu YÖK ve daha genel reformlarla ilgili olmalı" dedi.
TBMM Başkanı, üniversitede rektör seçiminde öğrencilerin görüşünün alınması talepleriyle ilgili olarak ise "Ne zaman alınmış daha önce? Daha önce bir seçim yapılırdı, 6 kişi seçilirdi, YÖK'e giderdi sonra cumhurbaşkanına giderdi. Daha önceki seçimlerde kendine oy veren adaylar bile oldu. Dünyada sadece öğretim üyelerinin seçtiği rektör uygulaması çok az." diye konuştu.
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