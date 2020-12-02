Şentop'tan yanıt: Meclis araçları Fransız ama yerli
CHP’li milletvekili Mahmut Tanal’ın TBMM Başkanlığı’nın Fransız marka araçlarına ilişkin sorusunu yanıtlayan Mustafa Şentop, “Bir Fransız markasına ait araçların TBMM envanterinde kayıtlı olduğunu, ancak bu araçların yerli muhteva oranının yüzde 50’nin üzerinde olduğunu” savundu.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis’in 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın yönelttiği "Meclis'te kullanılan Fransız marka araçlar"la ilgili soruya günler sonra yazılı olarak cevap verdi.
TBMM envanterinde Fransız menşeli kiralık araç bulunmadığını belirten Şentop, şu bilgileri verdi:
“Sadece birimler tarafından hizmet aracı olarak kullanılan bir Fransız markasına ait araçlar TBMM envanterinde kayıtlı bulunmaktadır. Ancak bu araçların da yerli oranı yüzde 50’nin üzerinde olup yedek parça ihtiyaçlarının tamamı yurtiçi firmalardan temin edilmektedir” ifadelerini kullandı.
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