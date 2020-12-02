Şentop'tan yanıt: Meclis araçları Fransız ama yerli

02 Aralık 2020 Çarşamba, 13:15

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis’in 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın yönelttiği "Meclis'te kullanılan Fransız marka araçlar"la ilgili soruya günler sonra yazılı olarak cevap verdi.

TBMM envanterinde Fransız menşeli kiralık araç bulunmadığını belirten Şentop, şu bilgileri verdi:

“Sadece birimler tarafından hizmet aracı olarak kullanılan bir Fransız markasına ait araçlar TBMM envanterinde kayıtlı bulunmaktadır. Ancak bu araçların da yerli oranı yüzde 50’nin üzerinde olup yedek parça ihtiyaçlarının tamamı yurtiçi firmalardan temin edilmektedir” ifadelerini kullandı.