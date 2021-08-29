Sepsis hastalığıyla mücadele eden Filiz Akın'dan yeni paylaşım
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın, akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle geçen hafta hastaneye kaldırılmıştı. Üç gün yoğun bakımda kalan ve daha sonra normal odaya alınan Akın, Sepsis hastalığıyla mücadele ettiğini ve midesine tüp takıldığını açıklamıştı. Usta oyuncudan yeni bir paylaşım geldi.
Türk sinemasının usta isimlerinden Filiz Akın, geçtiğimiz perşembe gecesi yoğun bakıma alınmıştı. Usta oyuncunun, akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle tedavi altına alındığı öğrenilmişti. Günlerdir yoğun bakımda olan Filiz Akın'ın, son olarak yoğun bakımdan çıkarıldığı duyurulmuştu. Sağlık durumu iyiye giden sanatçının normal odaya alındığı öğrenilmişti.
HASTANE GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞMIŞTI
Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden hastaneye yatırıldığı anları paylaşan Akın, takipçilerine son sağlık durumuyla ilgili bilgi de vermiş; usta oyuncu, sepsis hastalığı ile mücadele ettiğini dile getirmişti.
"MİDEME TÜP TAKILDI"
Midesine tüp takıldığını da ifade eden Filiz Akın, serumla tedavisine bir süre evde devam edileceğini de açıklamıştı.
AKIN'DAN YENİ PAYLAŞIM
Son olarak sosyal medya hesabı Instagram'danbir gönderi yayımlayan Filiz Akın, tedavisini üstlenen sağlık çalışanlarına da teşekkür etti. Akın, "Bende bu sağlık meleklerinin gayretiyle iyileşmede bir hızlanma var. Daha önce bilseymişim keşke bu ekibi. Belki de ateş komasına girmeden daha hızlanırdı tedavi. Gene de şükür; başta Fatih Çakır olmak üzere Burçak Uzuntaş ve Gamze Sarıkaya'ya çok teşekkür ediyorum" dedi.
SEPSİS HASTALIĞI NEDİR?
Sepsis, vücudun bir enfeksiyona karşı verdiği tepkinin neden olduğu, bazı vakalarda potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir duruma verilen isimdir.
Bağışıklık sistemi normalde vücutta görülen bir enfeksiyonla savaşmak için kan dolaşım sistemine çeşitli kimyasal maddeleri salar. Sepsis, vücudun bu kimyasal maddelere karşı tepkisi dengesiz olduğunda ve birden fazla organ sistemine zarar verebilecek değişiklikler tetiklendiğinde ortaya çıkar.
Devam eden sepsis daha ağırlaşarak, septik şoka ilerlerse, bireyin tansiyonu, yani kan basıncı önemli ölçüde düşer. Bu da bireyin ölümüne yol açabilir.
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