Yoğun bakımdaydı: Filiz Akın'ın sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın, akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle geçen hafta hastaneye kaldırılmış ve yoğum bakımda tedavi altına alınmıştı. Akın'ın son olarak yoğun bakımdan çıkarıldığı öğrenildi.
Türk sinemasının usta isimlerinden Filiz Akın, geçtiğimiz perşembe gecesi yoğun bakıma alınmıştı. Usta oyuncunun, akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle tedavi altına alındığı öğrenilmişti.
Günlerdir yoğun bakımda olan Filiz Akın'ın, son olarak yoğun bakımdan çıkarıldığı duyuruldu.
Sağlık durumu iyiye giden sanatçının normal odaya alındığı öğrenildi. Akın’ın bu hafta içinde taburcu edilmesi bekleniyor.
DAHA ÖNCE VASİYETİNİ AÇIKLAMIŞTI
2016 yılında İzmir 9. İleri Yaş Sempozyumu'na katılan Türk sinemasının usta oyuncusu Filiz Akın, nazofarenks kanserini nasıl yendiğini anlatmıştı.
Eşi eski Mit Müsteşarı Sönmez Köksal ile vasiyetlerini de dile getiren Filiz Akın, "Yaşayacaksam kaliteli yaşayayım, eğer bağımlı olacaksam ve bitkisel hayata gireceksem öleyim. Eşimle birbirimize vasiyet ettik, eğer öyle bir durum doğar ve ötenazi hakkı tanınırsa bunu kullanma sözü verdik. Elbette beni hayata en çok bağlayan şey sevgi ve sizlerin duası" diye konuşmuştu.
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