Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 7,5670 liradan, avro 9,2520 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 7,5650 liradan alınan dolar, 7,5670 liradan satılıyor. 9,2500 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,2520 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,5760 lira, avronun satış fiyatı ise 9,2160 lira olmuştu.
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