Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 7,5670 liradan, avro 9,2520 liradan haftaya başladı.

AA
28 Aralık 2020 Pazartesi, 09:01
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
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Serbest piyasada 7,5650 liradan alınan dolar, 7,5670 liradan satılıyor. 9,2500 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,2520 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,5760 lira, avronun satış fiyatı ise 9,2160 lira olmuştu.


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