Serbest piyasada döviz fiyatları

27 Mayıs 2021 Perşembe, 09:23

Dolar 8,4620 liradan, avro ise 10,34 liradan güne başladı.



İstanbul Kapalıçarşı’da 8,46 liradan alınan dolar 8,4620 liradan, 10,3380 liradan alınan avro ise 10,34 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 8,43 liradan, avro ise 10,32 liradan satılmıştı.

