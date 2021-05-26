Bitcoin yükselişte! Yeniden 40 bin doların üzerini gördü
Bitcoin, geçtiğimiz haftalarda yaşadığı değer kaybını toparlamaya başladı. 30 bin dolara kadar düşen Bitcoin, yeniden 40 bin doların üzerine yükseldi.
Türkiye'de yaşanan olayların ardından en çok konuşulan konulardan biri olmayı başaran dijital yatırım aracı Bitcoin'de yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta piyasalardaki gelişmeler de etkisiyle birlikte 30 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin, yeniden atağa geçti.
40 BİN DOLAR EŞİĞİNİ YENİDEN AŞTI
Coinmarketcap verilerine göre, bitcoin sabah saatleri itibariyle 40 bin dolar eşiğini yeniden aşmayı başardı. BTC'nin yeni hedefi ise daha önce kırmakta büyük zorluk çektiği 42 bin dolar direnci. Saat 20:30 itibarıyla Bitcoin 38 bin 744 dolardan işlem görüyor.
NEDEN DÜŞMÜŞTÜ?
Nisan ayında 64 bin doları aşarak rekor kıran Bitcoin'de geçen haftalarda gelen kötü haberlerle birlikte düşüş hızlanmıştı. Kripto paraların değerleri de denetimin sıkılaştığına işaret eden gelişmelerin ardından gerilemişti.
ETHEREUM YENİDEN YÜKSELİŞTE
Kripto para piyasasının ikinci büyük oyuncusu Ethereum ise geçen hafta 2 bin doların altına indikten sonra 3 bin dolara doğru yeniden bir yürüyüşe çıktı. ETH 20:30 itibariyle 2 bin 700 dolarlarda bulunuyor. Geçen hafta 0,65 dolara kadar inen ripple da yeniden 1 doların üzerine çıkarak burada kalıcı olmaya çalışıyor.
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