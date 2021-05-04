Serdar Aziz: "Asılsız haberlerinizi şaşkınlıkla okuyorum"
Fenerbahçe'de BB Erzurumspor maçında forma giymeyen Serdar Aziz, kadroda olmadığı için sosyal medya gönderilerini sildiği iddiasına tepki gösterdi.
Fenerbahçe’de hafif ağrıları sebebiyle BB Erzurumspor maçının kadrosunda yer almayan Serdar Aziz, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Serdar Aziz, kadroda yer almadığı için sosyal medya hesabındaki tüm gönderileri sildiği iddialarına "Asılsız haberlerinizi şaşkınlıkla okuyorum. Instagram'ım 2 haftadır kapalıydı. Size buradan açıklamak istedim. Sevgiler." ifadeleri ile yanıt verdi.
Aziz, hafif ağrıları sebebiyle BB Erzurumspor maçının kadrosundan son anda çıkarılırken tecrübeli savunmacının yerine Marcel Tisserand'a forma verilmişti.
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, karşılaşma öncesinde Serdar Aziz'in durumuyla ilgili açıklama yapmıştı. Belözoğlu "Serdar Aziz ağrıları olduğunu iletti, gelen raporlar da çok iyi gelmedi. Serdar bizim için önemli bir oyuncu. Riske etmek istemedik" demişti.
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